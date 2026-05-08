Despidos y burlas: picante interna entre Fabbiani y Mazzocco

El escándalo volvió a tomar protagonismo en los pasillos de América TV cuando salieron a la luz fuertes internas entre figuras del canal. Todo se desató cuando, el miércoles, Karina Mazzocco anunciaba el final de “A la tarde”, el programa en el que ofició de conductora por más de cinco años. Apesadumbrada y dolida, la referente del ciclo dio a entender que la decisión había sido comunicada de imprevisto y que la había tomado por sorpresa.

“Teníamos un programa listo y armado como todos los días, pero llegó esta información de último momento y nos pone a nosotros en el centro de la escena, dado que el ciclo llega a su fin”, explicó Karina, pero lejos de que la novedad quedara en este incómodo cierre a su programa, momentos después se generaba una nueva polémica por los inesperados comentarios de Mariana Fabbiani.

Fabbiani, otra de las estrellas del canal y quien conduce “El diario de Mariana” (que sale antes del ciclo de Mazzocco), mantuvo una charla en vivo con Augusto “Tartu” Tartúfolli y, entre risas y chistes, lanzó: “¿Es verdad que vas a estar con el programa después de nosotros? ¡Ay, me dejaste así frappé! Acabo de leerlo a Ángel de Brito”, le dijo, develando que sería él una de las nuevas figuras de las tardes del canal y quien reemplace a Karina.

Según trascendió, la actitud de la conductora no habría caído nada bien a Mazzocco, quien incluso se molestó con De Brito por haber revelado la novedad incluso antes de que ella la anunciara en “A la tarde”.

“Es fea la actitud”

Pero no solo eso, la situación también generó dimes y diretes entre otras figuras de América, entre ellas, Marcela Tauro, panelista histórica y actual conductora de “Infama”. “Me pareció fea la actitud de Mariana Fabbiani, la verdad, me sorprendió, y aparte riéndose”, dijo, consultada sobre el gesto.

“No está bueno, chicos, que nos regodeemos de que el otro se queda sin laburo. Hay un montón de familias, de compañeros, colegas... enterarse así por los medios (...) Que además se puede revertir, porque puede estar el rumor y puede ser que se revierta. Entonces me parece que ya tuitear o... sí, todo gira y todo vuelve. Hay que mirar el culo de uno también, chicos”, dijo Marcela.

La panelista y conductora, además, no ocultó su indignación: “Yo no me puedo reír si estoy temblando, si no sé si llego a fin de mes. Mariana y varios festejaron. Me molesta”.

Tauro fue más allá señalando que algunos colegas buscan dar una información de último momento que no está chequeada por el solo hecho de “primerear” a otros.

“Fede Flowers ayer inmediatamente pone algo... Es la guerra de quién tuitea primero y quién tiene más información. ‘Bueno, el fin de semana va a pasar algo también en Infama’... fíjate vos un programa donde estás primero, estabas en el piso y te sacaron del piso y nadie dijo nada. Nadie tuiteó diciendo ‘che, mirá, la verdad’...”, cerró indignada.