¿Por qué los hinchas de Independiente Medellín boicotearon a su equipo en la Libertadores?

La crisis que explotó en el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores llevaba varios días cocinándose. La eliminación del equipo en la liga colombiana, los malos resultados deportivos y, sobre todo, la relación rota entre los hinchas y el máximo accionista Raúl Giraldo terminaron desembocando en una noche caótica en el estadio Atanasio Girardot.

El punto de quiebre llegó tras la derrota 2 a 1 frente a Águilas Doradas, resultado que dejó al DIM sin chances de clasificar a los cuadrangulares semifinales del torneo colombiano. La caída provocó una fuerte reacción de la tribuna, que apuntó directamente contra Giraldo, señalado desde hace tiempo por los fanáticos como el principal responsable del presente deportivo e institucional del club.

🇨🇴 DIM ⚽

El máximo accionista del Medellín, Raúl Giraldo, es criticado por los gestos hacia los hinchas tras la eliminación de la liga colombiana. pic.twitter.com/lrEfbxvxQi — NotiCancha (@porqueTcol) May 4, 2026

Después de ese partido ocurrió la escena que terminó de incendiar el clima. Giraldo bajó al campo y respondió a los insultos de los hinchas con gestos considerados provocadores. Según distintos medios colombianos, levantó los puños hacia la tribuna y hasta exhibió billetes ante los simpatizantes que lo increpaban. La secuencia se viralizó rápidamente en redes sociales y generó todavía más enojo entre los seguidores del “Poderoso”.

🇨🇴 Tras la ELIMINACIÓN de Independiente Medellín, Raúl Giraldo, maximo accionista del club, SE FUE FESTEJANDO Y HACIENDOLE GESTOS A LA GENTE.



Insólito. pic.twitter.com/89EhFl5Miy — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 3, 2026

El malestar ya no era solamente futbolístico. En Medellín comenzaron las protestas abiertas contra la dirigencia y crecieron los pedidos para que Giraldo dejara el club. Incluso algunos jugadores intentaron calmar la situación tras los incidentes posteriores a la eliminación, aunque la tensión siguió aumentando en la previa del duelo continental frente a Flamengo.

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El máximo accionista del Medellín, Raúl Giraldo, es criticado por los gestos hacia los hinchas tras la eliminación de la liga colombiana. pic.twitter.com/lrEfbxvxQi — NotiCancha (@porqueTcol) May 4, 2026

La noche de la Copa Libertadores terminó siendo el estallido final. Desde antes del inicio del encuentro ya había banderas contra la dirigencia y un clima hostil en las tribunas. Apenas comenzado el partido, hinchas lanzaron fuegos artificiales y objetos al campo, hubo humo, focos de incendio en la grada e invasión al terreno de juego, lo que obligó al árbitro venezolano Jesús Valenzuela a suspender el encuentro.

La Confederación Sudamericana de Fútbol terminó cancelando el partido y ahora el club colombiano podría recibir duras sanciones. En Brasil ya dan por hecho que Flamengo reclamará los puntos.