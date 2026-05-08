Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que se publicaron hoy en EL DIA

La Ciudad

El oficialismo del Colegio de Abogados de La Plata presentó lista y propuestas de cara a las elecciones

El oficialismo del Colegio de Abogados de La Plata presentó lista y propuestas de cara a las elecciones
8 de Mayo de 2026 | 11:19

Escuchar esta nota

El oficialismo del Colegio de la Abogacía de La Plata realizó ayer un acto central en el que presentó su equipo de trabajo, los ejes de gestión y la lista de candidatos con la que competirá en las elecciones del 14 y 15 de mayo.

El encuentro, que contó con más de 500 asistentes, fue encabezado por la presidenta del Colegio, Marina Mongiardino, y la candidata a primera consejera titular, Josefina Sannen Mazzucco, quienes destacaron la construcción colectiva: “Estos equipos representan una síntesis de los 17 espacios que hoy gestionan el Colegio y conforman la lista Abogacía Unida – Abogar – Renovación Colegial”.

La convocatoria reflejó el acompañamiento de la matrícula en la previa electoral, en un contexto en el que el oficialismo busca revalidar la gestión con una propuesta basada en la continuidad institucional, la ampliación de servicios y una mayor participación de la abogacía en la vida colegial.

Uno de los aspectos centrales del encuentro fue la visibilización de la amplitud del espacio, que nuclea a 17 espacios de la abogacía platense en una construcción unificada.

Integran este armado: Abogacía Activa, Abogacía por la Igualdad, Abogadas Penalistas, Abogar, Compromiso Profesional, Espacio I Profesionales de la Abogacía, FAJUS, Frente de Abogados, Generación Nuevo Derecho, Letra Viva, Nueva Abogacía La Plata, Prisma, Profesionales por la Justicia Social, Propuesta Colegial, Renovación Colegial, UAJ y Victoria de la Abogacía.

Esta base amplia es uno de los pilares del oficialismo, que apuesta a sostener un modelo de gestión que articula distintas miradas del ejercicio profesional.

LE PUEDE INTERESAR

Llaman a participar de una encuesta sobre cómo nos movilizamos los platenses

LE PUEDE INTERESAR

Alertan por pared con "riesgo de  derrumbe" y vereda "destrozada" en 56 entre 7 y 8

Las propuestas

Durante la jornada se presentaron los 12 ejes temáticos de gestión, que estructuran el programa del espacio para los próximos dos años.

Las exposiciones estuvieron a cargo de los distintos equipos técnicos y abordaron temas como transparencia institucional, servicios y beneficios, administración de justicia, formación académica, honorarios, acceso a la justicia, interior, jóvenes profesionales, derecho previsional, laboral, deportes y políticas de género y derechos colectivos.

El formato del encuentro permitió mostrar tanto el trabajo realizado como las propuestas a futuro, reforzando la idea de continuidad con renovación.

Presentación de candidatos

Sobre el cierre, se realizó la presentación formal de la lista “Abogacía Unida – Abogar – Renovación Colegial”, encabezada por Marina Mongiardino y Josefina Sannen Mazzucco, junto a los candidatos al Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la representación ante la Caja de Previsión Social.

También se anunció la incorporación de enlaces de gestión, una nueva figura destinada a fortalecer la articulación entre las distintas áreas del Colegio y el Consejo Directivo, ampliando la participación institucional.

Continuidad y participación

El acto cerró con un mensaje de unidad y proyección, destacando el rol de la abogacía en la construcción institucional del Colegio.

“Somos un gran equipo, con vocación de seguir construyendo un colegio más moderno, más cercano y más representativo para todos los abogados y abogadas. Este 14 y 15 de mayo es momento de seguir transformando el Colegio”, sostuvieron desde el espacio.

Con una convocatoria masiva y una estructura consolidada, el oficialismo se proyecta de cara a las elecciones con el objetivo de revalidar la gestión y profundizar el proceso de transformación institucional en el Colegio de la Abogacía de La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: cursos para jubilados, almuerzo y baile

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Revelan que Manuel Adorni tendría otro departamento en La Plata

Frío polar, lluvia y viento este viernes en La Plata de la mano de la ciclogénesis: ¿se viene un finde helado?

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

Gimnasia y el Código Penal: historias de cal y de arena en las definiciones

VIDEO.- Estiman que en La Plata cierran entre 1 y 3 comercios por día: radiografía de la crisis

Millonario golpe en un local cerca de Plaza Güemes

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Despidos y burlas: picante interna entre Fabbiani y Mazzocco
+ Leidas

VIDEO.- Estiman que en La Plata cierran entre 1 y 3 comercios por día: radiografía de la crisis

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina

Revelan que Manuel Adorni tendría otro departamento en La Plata

Máximo Kirchner se somete a una "cirugía programada" en La Plata

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Hallaron 400 kilos de monedas en el lecho de las Cataratas del Iguazú

Frío polar, lluvia y viento este viernes en La Plata de la mano de la ciclogénesis: ¿se viene un finde helado?
Últimas noticias de La Ciudad

Llaman a participar de una encuesta sobre cómo nos movilizamos los platenses

Alertan por pared con "riesgo de  derrumbe" y vereda "destrozada" en 56 entre 7 y 8

Día Mundial de la Cruz Roja: habrá una jornada abierta con talleres y actividades en Plaza Malvinas

Denuncian que un incesante desborde cloacal provoca un "foco infeccioso" en 56 entre 5 y 6
Espectáculos
Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica otorgada por el Rey Felipe VI
Envidiosa lo más visto de Netflix, se convirtió en uno de los estrenos más fuertes del momento
Shakira presentó Dai Dai, la canción oficial del Mundial FIFA 2026, el video
Jesica Cirio contó cómo vive su segundo embarazo y confesó que no quiere volver a los medios
Volvió El Encargado: la nueva temporada da que hablar, tensión, humor negro y giros inesperados
Policiales
Caso Rocío Alvarito: mientras agonizaba, su novio "estaba alterado buscando el celular de ella"
VIDEO.- Destrozos, robo y mucha bronca a pasos del centro comercial de calle 12
Misterioso robo millonario en una vidriería de La Plata: más detalles del ataque y hay detenidos
Pedido de información: un fiscal federal puso la lupa en el entramado de las fotomultas
El juicio por la muerte del hincha de Gimnasia Lolo Regueiro, al fuero correccional
Información General
Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes
La ciclogénesis golpea a la Costa bonaerense: se esperan olas de más de 5 metros
Fentanilo contaminado: hace un año explotaba el escándalo judicial por el desastre sanitario con impacto mortal en La Plata
Ciclogénesis: el temporal golpeó duro en el centro del país
Hallaron 400 kilos de monedas en el lecho de las Cataratas del Iguazú
Deportes
¿Por qué los hinchas de Independiente Medellín boicotearon a su equipo en la Libertadores?
DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes
A Estudiantes el punto ante Cusco le dio aire para lo que se viene
VIDEO. “En el segundo tiempo pudimos reaccionar”
El Pincha le renovó a una pieza clave del plantel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla