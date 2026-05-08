El oficialismo del Colegio de Abogados de La Plata presentó lista y propuestas de cara a las elecciones

El oficialismo del Colegio de la Abogacía de La Plata realizó ayer un acto central en el que presentó su equipo de trabajo, los ejes de gestión y la lista de candidatos con la que competirá en las elecciones del 14 y 15 de mayo.

El encuentro, que contó con más de 500 asistentes, fue encabezado por la presidenta del Colegio, Marina Mongiardino, y la candidata a primera consejera titular, Josefina Sannen Mazzucco, quienes destacaron la construcción colectiva: “Estos equipos representan una síntesis de los 17 espacios que hoy gestionan el Colegio y conforman la lista Abogacía Unida – Abogar – Renovación Colegial”.

La convocatoria reflejó el acompañamiento de la matrícula en la previa electoral, en un contexto en el que el oficialismo busca revalidar la gestión con una propuesta basada en la continuidad institucional, la ampliación de servicios y una mayor participación de la abogacía en la vida colegial.

Uno de los aspectos centrales del encuentro fue la visibilización de la amplitud del espacio, que nuclea a 17 espacios de la abogacía platense en una construcción unificada.

Integran este armado: Abogacía Activa, Abogacía por la Igualdad, Abogadas Penalistas, Abogar, Compromiso Profesional, Espacio I Profesionales de la Abogacía, FAJUS, Frente de Abogados, Generación Nuevo Derecho, Letra Viva, Nueva Abogacía La Plata, Prisma, Profesionales por la Justicia Social, Propuesta Colegial, Renovación Colegial, UAJ y Victoria de la Abogacía.

Esta base amplia es uno de los pilares del oficialismo, que apuesta a sostener un modelo de gestión que articula distintas miradas del ejercicio profesional.

Las propuestas

Durante la jornada se presentaron los 12 ejes temáticos de gestión, que estructuran el programa del espacio para los próximos dos años.

Las exposiciones estuvieron a cargo de los distintos equipos técnicos y abordaron temas como transparencia institucional, servicios y beneficios, administración de justicia, formación académica, honorarios, acceso a la justicia, interior, jóvenes profesionales, derecho previsional, laboral, deportes y políticas de género y derechos colectivos.

El formato del encuentro permitió mostrar tanto el trabajo realizado como las propuestas a futuro, reforzando la idea de continuidad con renovación.

Presentación de candidatos

Sobre el cierre, se realizó la presentación formal de la lista “Abogacía Unida – Abogar – Renovación Colegial”, encabezada por Marina Mongiardino y Josefina Sannen Mazzucco, junto a los candidatos al Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la representación ante la Caja de Previsión Social.

También se anunció la incorporación de enlaces de gestión, una nueva figura destinada a fortalecer la articulación entre las distintas áreas del Colegio y el Consejo Directivo, ampliando la participación institucional.

Continuidad y participación

El acto cerró con un mensaje de unidad y proyección, destacando el rol de la abogacía en la construcción institucional del Colegio.

“Somos un gran equipo, con vocación de seguir construyendo un colegio más moderno, más cercano y más representativo para todos los abogados y abogadas. Este 14 y 15 de mayo es momento de seguir transformando el Colegio”, sostuvieron desde el espacio.

Con una convocatoria masiva y una estructura consolidada, el oficialismo se proyecta de cara a las elecciones con el objetivo de revalidar la gestión y profundizar el proceso de transformación institucional en el Colegio de la Abogacía de La Plata.