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Misterioso robo de 45 mil dólares en una vidriería de La Plata: detuvieron a dos empleados

Misterioso robo de 45 mil dólares en una vidriería de La Plata: detuvieron a dos empleados
8 de Mayo de 2026 | 08:44

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Un llamativo robo de 45 mil dólares ocurrido en una vidriería de La Plata terminó con dos empleados detenidos, luego de una investigación de urgencia encabezada por personal de la DDI local. Parte del dinero fue recuperado durante allanamientos realizados en viviendas de los sospechosos.

El hecho salió a la luz cuando el dueño de la vidriería “La Catedral”, ubicada en 40 entre 16 y 17, denunció la desaparición de los ahorros que había escondido dentro de un falso piso del comercio. Según relató ante los investigadores, el dinero provenía de la venta de un departamento y llevaba guardado allí desde hacía aproximadamente un mes.

A partir de la denuncia, efectivos realizaron una inspección en el local y detectaron que no había signos de violencia en puertas, ventanas ni accesos. Además, señalaron que el lugar estaba ordenado y sin indicios de una búsqueda forzada, lo que orientó rápidamente las sospechas hacia personas con acceso habitual al negocio.

En ese contexto, uno de los empleados de 27 años, fue entrevistado por los investigadores. Según fuentes policiales, durante la conversación el joven incurrió en contradicciones y finalmente realizó una manifestación espontánea en la que admitió haber encontrado el dinero junto a otro compañero de trabajo y haberse repartido la suma.

Con intervención de la UFI N°8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, se ordenó un procedimiento de urgencia en el domicilio ubicado en 80 y 116. Allí la Policía secuestró 18.700 dólares y un teléfono celular, tras lo cual el sospechoso quedó aprehendido.

La investigación continuó luego con un allanamiento en una vivienda de Abasto, en 210 entre 517 y 518, donde reside el segundo acusado de 21 años. En el operativo se secuestraron más de 2 millones de pesos y un celular. Los investigadores establecieron que el joven había cambiado parte de los dólares por moneda argentina días atrás.

Ambos quedaron detenidos en el marco de una causa caratulada como “hurto”, con intervención del Juzgado de Garantías N°1 de La Plata. Según se informó, Canziani posee antecedentes por una causa de robo agravado iniciada en 2022.

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