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Política y Economía |En medio de la crisis financiera de las comunas

Intendentes reclaman por un fondo para pagar el aguinaldo

Está acordado en el Presupuesto 2026 y piden usarlo con libre disponibilidad. El planteo fue llevado a la Legislatura

Intendentes reclaman por un fondo para pagar el aguinaldo

intendentes y legisladores en la reunión de ayer/Diputados

8 de Mayo de 2026 | 04:36
Edición impresa

Agobiados por la caída de la coparticipación provincial y la sensible baja de los recursos propios, intendentes de distintos signos políticos fueron a la Legislatura a reclamar que los recursos correspondientes a un fondo municipal creado en el Presupuesto 2026 de la Provincia sea de libre disponibilidad.

Si bien el 70 por ciento de ese flujo puede ser manejado en forma discrecional por los alcaldes, el 30 por ciento restante está sujeto a acuerdos con distintos organismos de la Provincia y afectados a trabajos en conjunto con varios ministerios.

El planteo es que la totalidad de los fondos sean de libre disponibilidad. Y el apuro tiene que ver con la necesidad imperiosa de la mayoría de las administraciones locales de contar con recursos frescos para afrontar el cuello de botella que significa el pago del aguinaldo a sus empleados.

Las gestiones se venían desarrollando ante el Ejecutivo, pero como lo que está en juego es una ley, el planteo fue llevado a la Legislatura. Puntualmente, a la Cámara de Diputados.

Una delegación de intendentes fue recibida por el presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara (FP), el vicepresidente Alexis Guerrera (FP), y los diputados Juan Pablo de Jesús (FP), Rubén Eslaiman (FP), Diego Garciarena (UCR) y Alejandro Rabinovich (PRO). Los jefes comunales formalizaron el reclamo con la presentación de una nota en la que solicitan mayor flexibilidad en el uso de los recursos correspondientes al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM).

Durante el encuentro, las autoridades legislativas manifestaron disposición al diálogo institucional y a escuchar las distintas realidades que atraviesan los municipios bonaerenses agrupados en el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe) que, en el encuentro de esta tarde estuvieron representados por Franco Flexas (General Viamonte), Javier Gastón (Chascomús) y Maximiliano Suescun (Rauch). Flexas y Suescun son dirigentes del radicalismo y Gastón reporta al Frente Renovador de Sergio Massa.

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Previo a ese encuentro, los jefes comunales presentaron una nota ante la Cámara que cuenta con el acompañamiento y la firma de 68 intendentes bonaerenses de distintos espacios políticos. En el documento, advirtieron sobre “la gravedad del escenario fiscal” que enfrentan los municipios, marcado por la caída de ingresos, el aumento de los costos operativos y las dificultades para sostener servicios esenciales y afrontar obligaciones salariales.

La presentación remarca además que el deterioro de la actividad económica impacta directamente sobre la recaudación municipal y los recursos coparticipables, generando un desfasaje creciente entre ingresos y gastos.

Durante la reunión se planteó la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre representantes de la Cámara de Diputados y del Senado de la Provincia, representantes de los municipios y también del Poder Ejecutivo provincial, con el objetivo de analizar la normativa vigente y trabajar en posibles modificaciones y herramientas complementarias que permitan fortalecer el funcionamiento financiero y administrativo de los gobiernos locales.

Antes, el Senado deberá designar a sus representantes en la Bicameral.

Gastón, sintetizó el reclamo al señalar que “acá hay 70 intendentes que estamos planteando lo mismo, la necesidad de poder usar este Fondo de Infraestructura Municipal en un ciento por ciento libre disponibilidad”. Según explicó, el esquema original había surgido “de un acuerdo de distintos espacios políticos”.

El jefe comunal sostuvo además que el deterioro económico y financiero de los municipios obliga a replantear las condiciones actuales del fondo. “El contexto ha cambiado a lo que era diciembre, se ha profundizado la crisis, se ha profundizado la demanda de nuestros vecinos a cada uno de los intendentes, y necesitamos herramientas nuevas para dar respuestas distintas a las que venimos dando”, afirmó.

El fondo creado por la Ley 15.561 y se nutrirá automáticamente con el equivalente al 8% de los recursos obtenidos por operaciones de deuda del Gobierno provincial. Además, fija un piso garantizado de $250.000 millones para los ejercicios 2026 y 2027, en caso de que ese porcentaje resulte insuficiente.

 

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