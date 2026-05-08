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Llaman a participar de una encuesta sobre cómo nos movilizamos los platenses

AUDIO.- El modo en que se desplazan los más de 900 mil habitantes de la región está cambiando. Un dato que dice mucho sobre cómo vivimos, trabajamos y, también, sobre las desigualdades que atraviesan la vida cotidiana. El relevamiento es impulsado por el Observatorio de Movilidad del Gran La Plata.

Llaman a participar de una encuesta sobre cómo nos movilizamos los platenses
8 de Mayo de 2026 | 10:06

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El Observatorio de Movilidad del Gran La Plata del Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construído (IIPAC), que depende de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, lanzó la Encuesta de Movilidad 2026, con un objetivo claro: actualizar una radiografía clave sobre cómo, cuánto y por qué nos movemos.

La iniciativa forma parte de una línea de investigación sostenida durante décadas por el Instituto, por la Facultad y el ente científico.

Las últimas encuestas mostraron que hay más autos en la calle, más motos, más bicicletas, pero menos transporte público. A eso se suman combustibles caros, frecuencias reducidas y una siniestralidad vial que sigue en niveles altos.

Desde el Observatorio, su directora, la arquitecta Laura Aòn, aclaró que "no tenemos todavía un informe de la situación actual. Lo que estamos promoviendo es la encuesta de este año sobre la movilidad en La Plata, Berisso y Ensenada. Es un trabajo que el Observatorio realiza de manera periódica, desde los años '80, con el propósito de construir esa información: saber cuáles son los patrones de viaje en el Gran La Plata". 

En declaraciones que este viernes formuló en la radio La Redonda 100.3, agregó que "la encuesta anterior la hicimos en el 2020, con un resultado atípico por la pandemia. Antes de eso, se hicieron en 2016, 2013, 2003, 1993 y 1987. Para cada una de esas instancias se relevaron patrones de viaje con el mismo sistema, la encuenta, que es la que estamos realizando ahora una vez más, con el desafío que ahora tenemos mucha más población y una enorme complejidad por la situación de crisis del transporte público".

En ese marco, Aón convocó a la gente a participar de la encuesta on line que está en proceso. "Necesitamos de una amplia participación ciudadana para poder tener una mirada completa de lo que a cada persona le pasa en la Ciudad, conforme al modo de transporte que utiliza, en qué barrio vive, a donde se moviliza cotidianamente o si usa modos alternativos, etc". 

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Para acceder a la Encuesta de Movilidad Cotidiana en el Gran La Plata 2026, en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU13M-4y1jVQr6kDwffchEhqwdNmVt0hU1VTviz27IQOTK9A/viewform?fbzx=-7993503755554244182

La entrevista completa, en el audio adjunto:

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