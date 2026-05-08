Día Mundial de la Cruz Roja: habrá una jornada abierta con talleres y actividades en Plaza Malvinas

Cada 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una fecha que busca reconocer la tarea humanitaria que millones de voluntarios realizan en todo el mundo asistiendo a personas en situaciones de emergencia, catástrofes, conflictos y vulnerabilidad social. En La Plata, la jornada tendrá hoy una actividad especial abierta a toda la comunidad en Plaza Malvinas.

La propuesta será organizada por la filial local de Cruz Roja Argentina y se desarrollará este viernes hasta el momento por las lluvias de 12 a 17 en la plaza ubicada en 19 y 51, con una serie de actividades participativas, recreativas y educativas destinadas a vecinos de todas las edades.

Según informaron desde la institución, durante la jornada habrá talleres de RCP al paso, demostraciones de primeros auxilios, espacios interactivos y charlas informativas sobre las tareas que realiza el voluntariado tanto en la región como en distintos puntos del país. Además, se brindará información sobre campañas de salud, acciones solidarias y programas de asistencia comunitaria.

La fecha recuerda el nacimiento de Henry Dunant, ocurrido el 8 de mayo de 1828. El empresario y humanista suizo fue el impulsor de la creación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y también recibió el primer Premio Nobel de la Paz en 1901 por su labor humanitaria.

La historia de la organización comenzó tras la batalla de Solferino, en Italia, cuando Dunant quedó impactado por la cantidad de soldados heridos abandonados sin asistencia médica. A partir de esa experiencia promovió la creación de sociedades de ayuda voluntaria y de acuerdos internacionales para proteger a las víctimas de guerra, lo que dio origen a la Cruz Roja moderna.

En la actualidad, el movimiento humanitario tiene presencia en más de 190 países y desarrolla tareas vinculadas a emergencias, salud, asistencia social y prevención.

En el caso de la filial platense, la institución cuenta con más de 130 años de historia y lleva adelante más de 750 actividades anuales. Entre ellas se destacan el acompañamiento a personas en situación de calle, capacitaciones en primeros auxilios y RCP, intervenciones en salud mental, campañas de donación de sangre junto al Centro Regional de Hemoterapia, testeos de VIH, sífilis y hepatitis, además de formación de guardavidas y acciones de promoción de la salud.

Desde la organización señalaron que el objetivo de la jornada es acercar a la comunidad el trabajo cotidiano que realiza el voluntariado y generar espacios de participación y concientización sobre la importancia de la asistencia humanitaria.