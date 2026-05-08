VIDEO.- Destrozos, robo y mucha bronca a pasos del centro comercial de calle 12

Un local situado en 57 entre 11 y 12, a pasos del histórico centro comercial de La Plata, sufrió en la madrugada de este viernes el destrozo de la fachada y el robo de dinero y de distintos elementos de valor.

Así lo informó hoy el propietario del negocio, quien esta mañana al llegar a su lugar de trabajo se topó con la persiana metálica forzada y un cristal destrozado, por donde los delincuentes se adentraron en el lugar.

Al revisar el interior del comercio, el hombre, dedicado a la venta de una amplia variedad de envases, se topó con el faltante de dinero correspondiente a la recaudación del día de ayer.

Además, le sustrajeron una computadora y una impresora, elementos indispensables para llevar adelante su labor.

En medio de la bronca y la angustia que suscitó el robo, la víctima manifestó: "Así amanecemos en pleno centro de La Plata, a media cuadra de calle 12. Hermoso. Te cobran millones de impuestos entre Ingresos Brutos, ARBA... Esto no puede pasar".