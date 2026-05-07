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El Mundo |La trama de una megaoperación federal en EE UU

Horror en un crucero de Disney: arrestaron a 28 tripulantes por pornografía infantil

Familias enteras presenciaron las detenciones en pleno barco y el caso generó conmoción mundial

Horror en un crucero de Disney: arrestaron a 28 tripulantes por pornografía infantil
7 de Mayo de 2026 | 19:43

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Lo que debía ser una experiencia mágica para cientos de familias terminó transformándose en una escena de horror y desconcierto. Una gigantesca operación federal realizada en Estados Unidos terminó con la detención de 28 tripulantes de cruceros —incluidos trabajadores vinculados a Disney Cruise Line— acusados de delitos relacionados con pornografía infantil y explotación sexual de menores.

La investigación, que se mantuvo bajo absoluto hermetismo durante semanas, salió a la luz en los últimos días y provocó un verdadero terremoto dentro de la industria internacional de cruceros. Según trascendió, el operativo fue encabezado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que abordaron cinco embarcaciones atracadas en el puerto de San Diego.

Uno de los principales focos del procedimiento fue el Disney Magic, uno de los cruceros más emblemáticos de la compañía, dedicado especialmente al entretenimiento familiar y con capacidad para unas 2.400 personas.

Las escenas que comenzaron a circular en redes sociales generaron conmoción inmediata. Agentes federales recorriendo pasillos, revisando camarotes y retirando miembros de la tripulación con las manos sujetadas con bridas causaron estupor entre los pasajeros, muchos de ellos menores de edad que vacacionaban junto a sus familias.

En un primer momento, varios turistas pensaron que se trataba de un operativo migratorio vinculado al endurecimiento de las políticas de inmigración en Estados Unidos. Incluso grupos defensores de migrantes llegaron a protestar antes de conocerse el verdadero motivo de las detenciones. Pero horas después la realidad resultó todavía más escalofriante.

De acuerdo con información difundida por medios internacionales como el New York Post, The Independent y Economic Times, los agentes encontraron en dispositivos electrónicos material relacionado con abuso sexual infantil, además de evidencias de recepción, posesión, distribución y visualización de contenido de explotación sexual de menores.

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QUIÉNES SON LOS DETENIDOS

Las autoridades estadounidenses confirmaron que entre los arrestados había 26 ciudadanos filipinos, un portugués y un indonesio. Todos formaban parte de la tripulación de distintos cruceros inspeccionados durante la operación.

“Los agentes confirmaron que todos los implicados estaban involucrados en pornografía infantil”, señaló un portavoz de la CBP citado por medios internacionales.

Tras las detenciones, las visas de los sospechosos fueron canceladas de inmediato y comenzó el proceso de expulsión del país, mientras las autoridades intentan determinar si existe una estructura internacional detrás de los hechos investigados.

“LO ACABABA DE VER TRABAJANDO”

El operativo dejó historias impactantes entre quienes estaban a bordo. Una pasajera identificada como Dharmi Mehta contó que uno de los detenidos era un jefe de camareros que había estado atendiendo a su familia apenas minutos antes de ser arrestado.

“Llegamos a conocerlo bastante bien. Nos había contado que tenía dos hijas y que estaba esperando volver a verlas a fin de mes”, relató la mujer.

La escena de ese empleado siendo retirado por agentes federales delante de turistas y chicos causó un fuerte impacto emocional en muchos pasajeros, que aseguraron no poder creer lo que estaba ocurriendo en medio de unas vacaciones familiares.

DISNEY SALIÓ A DESPEGARSE DEL ESCÁNDALO

Frente a la repercusión mundial del caso, Disney Cruise Line emitió rápidamente un comunicado intentando tomar distancia de los acusados. La empresa aseguró tener una “política de tolerancia cero” frente a este tipo de conductas y afirmó haber colaborado plenamente con las autoridades estadounidenses durante toda la investigación.

“Estas personas ya no trabajan para la compañía”, señaló un portavoz de Disney.

Sin embargo, otra frase de la empresa despertó nuevas dudas: la compañía aclaró que “la mayoría” de los detenidos no pertenecían directamente a su línea de cruceros. Esa aclaración generó incertidumbre sobre dónde trabajaban los demás implicados y qué conexiones podrían existir entre distintas embarcaciones o empresas del sector.

Aunque las detenciones ya provocaron un enorme impacto internacional, las autoridades estadounidenses creen que el caso podría ir mucho más allá. Los investigadores continúan analizando dispositivos electrónicos y conexiones digitales para determinar el alcance completo de la red y sus posibles vínculos con organizaciones internacionales dedicadas a la explotación sexual infantil.

Mientras tanto, el escándalo ya dejó una marca imborrable sobre una de las marcas más asociadas al entretenimiento familiar en todo el mundo. Lo que debía ser un viaje de fantasía quedó atravesado por imágenes de terror, esposas y acusaciones estremecedoras en medio del océano.

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