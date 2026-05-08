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Policiales |“Los resultados de la Cámara Gesell fueron contundentes”, dijo la madre de la menor a EL DIA

Indagaron a un cirujano acusado de abusar de su hija en Villa Elisa y su expareja exige la detención

8 de Mayo de 2026 | 03:20
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A un año de la denuncia que conmocionó a la Región, la causa contra un reconocido cirujano vascular de Villa Elisa, entra en una etapa de definiciones clave. El médico, acusado de haber abusado sexualmente de su propia hija desde que la niña tenía ocho años, prestó declaración indagatoria ante la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N° 7 de La Plata, en el marco de una investigación que acumula pruebas calificadas como “contundentes” por la querella.

Actualmente, el imputado se encuentra bajo un estricto régimen de vigilancia que incluye una restricción perimetral y el uso de una tobillera electrónica impuesta por el Juzgado de Familia. Sin embargo, este esquema de control no logra aplacar el miedo de la madre de la menor y denunciante, quien en contacto con EL DIA decidió romper el silencio. “Vivo con un temor constante. Es una persona que está dispuesta a todo”, manifestó la mujer, también profesional de la salud.

Según su relato, las pericias psicológicas realizadas al acusado lo describen como una personalidad con rasgos “narcisistas”, lo que incrementa su preocupación por la posibilidad de que el hombre viole las medidas de restricción. “Lo único que pido es justicia, que pague por el daño irreparable que le causó a su hija”, sentenció.

Según detalló la madre de la menor, los resultados de la Cámara Gesell realizada a la víctima fueron “contundentes”. En ese sentido cuestionó que, pese a la fuerza de dicho testimonio, el imputado aún no se encuentre detenido.

La mujer sostuvo que los abusos habrían ocurrido cuando su hija tenía entre 8 y 11 años. Según la acusación, los hechos no solo habrían incluido acceso carnal, sino que la investigación también rastrea una línea aún más oscura: la presunta entrega de la menor a otros dos hombres -todavía no identificados- para ser sometida.

Mientras la batalla legal se libra en los despachos de la UFI N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 5 de Marcela Garmendia, el entorno de la menor pone el foco en su salud integral. Según trascendió, la adolescente atraviesa un cuadro de profunda vulnerabilidad psicológica, con episodios de autolesiones que han requerido contención profesional constante.

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Durante la indagatoria de ayer el médico acusado -quien en el año 2023 integró las listas legislativas de La Libertad Avanza junto a figuras nacionales-, rechazó cada una de las imputaciones.

En esta línea, H.F.L. se desmarcó de los hechos alegando ser víctima de una “falsa imputación” derivada de una conflictiva separación previa. El imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y corrupción de menores” se describió a sí mismo como un profesional cuya vida quedó “en pausa y arruinada” por el proceso judicial.

 

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