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Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 8 de mayo 2026

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 8 de mayo 2026
8 de Mayo de 2026 | 07:32

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Como todos los meses, Cuenta DNI actualizó sus beneficios para los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses y gastronomía, entre otros rubros.

La novedad en mayo es la vuelta del beneficio de 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la billetera digital.

Una persona que utiliza todas las promos de Cuenta DNI puede ahorrar unos $150.000 por mes, sin tener en cuenta los beneficios en librerías y perfumerías, que no tienen tope de descuento, ni los descuentos en supermercados, algunos también sin tope.

Todas las promos de Cuenta DNI en mayo:

- Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope: $5.000 por semana y por persona, que se alcanza con $25.000 en consumos.

- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope: $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

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Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

- Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

- FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Este beneficio no aplica para la compra de combustibles.

- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes. Sin tope de reintegro.

- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves. Sin tope de reintegro.

- Jubilados: 5% de descuento adicional en supermercados adheridos. Tope de reintegro unificado de $5.000 de acuerdo con la vigencia de la promoción y por persona.

- Beneficio NFC, para pagos sin contacto con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI: Hasta 3 cuotas sin interés en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

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