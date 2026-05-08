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DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción de Conmebol que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

Se espera la decisión de Conmebol. Los puntos que cada equipo tiene en la tabla de posiciones de la zona A de la Copa Libertadores 2026 y los partidos que aún quedan por disputarse

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción de Conmebol que podría dejar casi clasificado a Estudiantes
8 de Mayo de 2026 | 06:41

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Deportivo Independiente Medellín y Flamengo no pudieron jugar anoche el partido de la cuarta fecha de la Copa Libertadores porque fue suspendido por Conmebol. incluso es muy probable que no se juegue y hay chances de que Estudiantes pueda quedar clasificado por una posible severa sanción contra el equipo colombiano. Y hay un antecedente que le juega a favor al Pincha.

Por lo pronto, el DIM perdería la localía y también sufriría la quita de puntos. Aunque también se habla de la descalificación del torneo, situación que lo dejaría al Pincha con un pie en los octavos de final, por no decir con el boleto asegurado.

¿Qué pasó anoche? De antemano se había declarado que el partido era de "alto riesgo", por lo que había refuerzo de la seguridad. Todo comenzó a los cuatro minutos del choque copero cuando los hinchas locales invadieron el campo de juego para protestar contra el administrador del club, los jugadores y, de paso, la Conmebol. "Que se vayan todos", fue el grito generalizado que bajó desde una parte de la tribuna.

Fue así que varias personas entraron a la cancha y prendieron fuegos artificiales como para que la neblina no dejara ver nada. Incluso arrojaron la pirotecnia al campo de juego y hasta quemaron pertenencias de fotógrafos. De inmediato el árbitro venezolano decidió interrumpir el juego. Tras una hora de espera se decidió aplazarlo. Por la medianoche se comunicó que el partido se encontraba “cancelado”, sin fecha de continuidad ni determinación final. Pero no hay chances que se pueda disputar en otro momento. ¿Y ahora?

 

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El antecedente que favorece a Estudiantes

Las escenas de caos que se vivieron en el estadio de DIM en el inicio del encuentro ante Flamengo no sólo preocupan en cuanto a lo institucional, sino que además lo hacen en el plano de la competencia continental. Es que, ante lo que seguramente será una sanción de Conmebol por la suspensión del partido, en Colombia se preparan para lo que podría ser una situación similar a la que sufrió Colo-Colo en 2025.

Como se informó, los incidentes en el Atanasio Girardot comenzaron en la tribuna local y terminaron con una invasión del campo de juego, a modo de protesta conta la dirigencia del conjunto colombiano. Inmediatamente, el encuentro fue parado a cuatro minutos de haber iniciado, para luego derivar en la suspensión oficial.

Ahora se espera la resolución de Conmebol, que sería una sanción dura contra el DIM, similar a que sufrió el Cacique en la última edición del torneo, cuando un partido ante Fortaleza fue suspendido por la invasión del público tras la muerte de dos personas en la previa, atropellados por un vehículo policial.

Veinte días después del hecho, Conmebol tomó una tajante decisión: le dio ganado el partido al equipo brasileño por 3-0 y obligó al equipo chileno a jugar cinco partidos a puertas cerradas como local, además de cinco encuentros sin hinchas como visitante y una multa de 80 mil dólares.

Con ese panorama, Estudiantes está atento a lo que pueda decidir la Conmebol, que puede ser clave para definir la suerte de los equipos que integran el Grupo A. Si se confirmara una sanción similar, Flamengo quedaría clasificado a los octavos de final automáticamente, teniendo en cuenta además el sistema de desempate olímpico (tendría los dos partidos con los colombianos ganados). En tanto, el Pincha tendría por delante un panorama con una ventaja de dos puntos sobre los colombianos y también en la diferencia de goles, dado que DIM pasaría a tener -5 contra el +1 del Pincha. Todo, además, enmarcado en que Estudiantes y DIM se enfrentarán el 26 de mayo en La Plata en el último encuentro de la fase de grupos. Pero si la sanción es aún más severa, es decir, si la Conmebol decide desclasificar al elenco colombiano, los del Cacique Medina quedarían casi adentro de los octavos de final ya que los peruanos deberían ganar los 2 partidos restantes y los albirrojos no sumar en las últimas dos presentaciones.

El Grupo A de la Libertadores, en números

Así está hoy la tabla:

Flamengo 7 (+5), Estudiantes 6 (+1), Independiente Medellín 4 (-2)y Cusco 1 (-4).

Con la posible sanción similar a la de Colo Colo quedaría así, a falta de dos fechas (6 puntos en juego):

Flamengo 10 (+8), Estudiantes 6 (+1), Independiente Medellín 4 (-5) y Cusco 1.

Lo que queda por jugar:

Fecha 5
Flamengo vs Estudiantes: miércoles 21 de mayo, 21.30 (Estadio Maracaná, Río de Janeiro)
Cusco vs Independiente Medellín: miércoles 21 de mayo, 23.00 (Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco)

Fecha 6
Flamengo vs Cusco: martes 26 de mayo, 21.30 (Estadio Maracaná, Río de Janeiro)
Estudiantes vs Independiente Medellín: martes 26 de mayo, 21.30 (Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata)

 

 

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