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Política y Economía

Máximo Kirchner se somete a una operación en La Plata: el mensaje sobre Cristina

El diputado lo anunció a través de las redes sociales

Máximo Kirchner se somete a una operación en La Plata: el mensaje sobre Cristina
8 de Mayo de 2026 | 09:14

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El diputado nacional Máximo Kirchner se someterá hoy a una cirugía programada y dijo que, si bien le hubiera gustado que su madre estuviera acompañándolo, él le sugirió "especialmente que no lo haga".

"Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes". señaló a través de un posteo en redes sociales.

"En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan", agregó.

Señaló que "por otro lado, quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. ¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia".

Y completó afirmando que "ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso".

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