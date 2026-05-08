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Información General |TIRAS REACTIVAS Y SENSORES DE GLUCOSA

Quejas contra el IOMA por trabas y recortes en insumos para diabetes

Quejas contra el IOMA por trabas y recortes en insumos para diabetes
8 de Mayo de 2026 | 02:52
Edición impresa

Afiliados al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) con diabetes denunciaron que, en los últimos meses, la obra social provincial redujo o demoró la entrega de insumos esenciales para el control de la enfermedad, entre ellos tiras reactivas y sensores de glucosa. Desde el organismo negaron que existan recortes y sostuvieron que la cobertura se brinda con normalidad.

“Me bajaron las tiras reactivas a un frasco por mes y por primera vez en años tuvo que salir a comprar”, se queja Viviana, una afiliada de 75 años con diabetes tipo 1 que si bien usa un sensor continuo para monitorear sus valores de glucosa en tiempo real, no puede prescindir de las tiras.

“Aunque el sensor me permite que ya no dependa tanto de las tiras reactivas, igual las necesito para corroborar en determinados momentos y porque a veces los parches se demoran o no me alcanzan”, explica la mujer.

Cuando aún no contaba con el sensor -que consiguió a fuerza de presentar un amparo judicial contra el IOMA-Viviana recibía cinco frascos de 50 tiras reactivas por mes. “Hace unos dos años empezaron a bajarme la cantidad cada vez que renovaba el trámite. Fue algo gradual de cinco frascos bajaron a cuatro, luego a tres y después a dos. En el último trámite me entregaron uno solo.

“El tema es cuando me quedo sin parches y tengo que hacer uso de tiras -relata Viviana-. Pasa que los parches se renuevan cada tres meses, como casi todos los trámites en el IOMA, y a veces la renovación no sale a tiempo. Eso hace que ahora me quede sin tiras y tenga que salir a comprar”.

Analía, madre de una adolescente con diabetes tipo 1, asegura estar sufriendo una complicación similar; en su caso con los parches sensores de glucemia. Un mes después de iniciar el último trámite de renovación, el médico auditor de la obra social le solicitó a través de la aplicación institucional una nueva batería de estudios —entre ellos control metabólico, meta glucémica y hemoglobina glicosilada— para evaluar insumos que ya habían sido aprobados con anterioridad.

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“Presenté lo solicitado y aún sigue en auditoría. Hace un mes que estamos sin sensores y ya gasté 200 mil pesos comprándolos”, cuenta la mamá, quien atribuye la demora a un cambio de médico auditor, quien “le está poniendo trabas a la gente para acceder a los insumos”.

Desde el IOMA negaron recortes y aseguraron que la cobertura se brinda con normalidad

Voceros del IOMA rechazaron sin embargo las denuncias. “No ha habido recortes. Se entrega a cada afiliado lo que corresponde a su tratamiento de diabetes. No se te puede dar menos que lo que necesita”, afirmaron.

Según la normativa vigente, el IOMA ofrece cobertura del 100 por ciento en insulina, tiras reactivas, agujas y bombas de infusión. Los trámites pueden realizarse mediante la aplicación IOMA Digital, el portal de autogestión o en las delegaciones, y requieren historia clínica resumida, receta médica y documentación básica. No obstante, en la práctica se registran limitaciones en la cantidad de tiras reactivas entregadas, con topes que no siempre se corresponden con las necesidades individuales de cada paciente.

 

 

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