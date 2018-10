Se entregó uno de los sospechosos del crimen de un joven en Guernica

Uno de los cinco sospechosos de haber participado en el crimen de Rodrigo Torres, en la localidad bonaerense de Guernica, se entregó hoy acompañado por su abogado en el juzgado de garantías 3 de La Plata, informaron fuentes policiales.

El sospechoso se entregó ante el juez Pablo Nicolás Raele y, si bien no trascendió su identidad, se supo que es una persona mayor de edad, alias "Chilly" y fue señalado desde un principio por los vecinos como uno de los culpables, por lo que se procura establecer su presunta participación en el hecho. Desde su presentación en el juzgado, quedó aprehendido y a disposición de la Justicia.

Rodrigo Torres, de 18 años, murió este sábado en Guernica, 37 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, cuando fue atacado por cinco personas, dos de ellos montados a caballo, que lo golpearon hasta matarlo y le robaron las zapatillas y un teléfono celular.

Familiares, amigos y vecinos marcharon hasta la plaza principal de la localidad para pedir justicia y solicitarle a los testigos del hecho que "no tengan miedo" y se presenten a declarar.

"Lo único que quiero es que hagan justicia. Basta de matar chicos. A mi hijo no me lo devuelven más, pero tienen que terminar de tapar ladrones y matones. Si no van a seguir matando a los chicos. Mi hijo tenía toda la vida por delante y me lo sacaron", reclamó Horacio Torres, el papá de Rodrigo, ante medios periodísticos.

El joven fue interceptado por cinco personas -dos de ellas a caballo- hacia las 6 del sábado en las calles Alem y Juan Capuano, a media cuadra de la plaza principal, cuando regresaba a su casa acompañado de amigos luego de asistir a una fiesta.

El ataque se perpetró a cinco cuadras de su casa, y los primeros testimonios dados a la policía indicaron que uno de los jinetes lo embistió con su caballo y el resto lo agredió a rebencazos y golpes, para luego robarle las zapatillas y el celular, dejándolo tirado, boca arriba, en la plaza.