Abren un nuevo juzgado de Faltas en Berisso

Tras crear el organismo designó como juez al concejal “rebelde” Carlos Festa, que aceptó el cargo. Así, neutraliza el “fuego amigo” que le complicaba la vida en el Concejo Deliberante donde, además recupera la mayoría.

En los últimos tramos de un año difícil, Jorge Nedela, el radical que gobierna Berisso desde 2015, logró mover una ficha clave en el tablero político local. Es que detrás de la designación de Carlos Festa como nuevo Juez de Faltas a cargo del Juzgado 2, creado en 2011 pero nunca activado por la anterior administración peronista, no solo disminuye la tensión que en el Concejo Deliberante venía generando el “fuego amigo”, del ex concejal oficialista, sino que le permite recuperar en el recinto una mayoría simple que le venía siendo esquiva a partir de los condicionamientos que en cada votación imponía el “aliado” del bloque anti K, Jorge Pagano.

Pero la movida de convertir a Carlos Festa en Juez de Faltas impacta en otro ámbito de la política berissense como es la incipiente oposición interna que, a partir de la figura de Festa, venía madurando dentro de Cambiemos.

Se trata del espacio “Primero Berisso”, nombre que Festa le había dado a su unibloque en el Concejo Deliberante tras su ruptura con Cambiemos y que ahora, con su alejamiento, desaparece.

Primero Berisso había nacido a partir de la figura de Festa, un radical balbinista que a poco de andar el gobierno de Nedela tuvo cortocircuitos que determinaron su expulsión del bloque oficialista, y del presidente de la Cámara de Comercio e Industria berissense, Roberto Batelli, un Cambiemos de extracción peronista vinculado al ministro de Justicia Gustavo Ferrari.

En Cambiemos Berisso, muchos vislumbraban la posibilidad de una interna entre el espacio radical-macrista que conduce Nedela y el nuevo nucleamiento referenciado en Festa y Batelli.

Fuentes confiables dieron por hecho que Festa dejaría Primero Berisso con lo que, se especula, ese espacio se vería debilitado de cara a la posible interna que viene. En ese sentido es un secreto a voces que Batelli, querrá dar pelea, con o son Festa.

En tanto, para la oposición kirchnerista y sus aliados del massismo, la salida de Festa del Concejo Deliberante plantea un nuevo escenario a partir del reacomodamiento de fuerzas en el recinto.

Cambiemos recupera de esta forma una banca que tenía perdida y, en muchas votaciones, alineada a la oposición.

Es que con la salida de Festa ingresa Gisela Lara, una radical del riñón nedelista.

EL NUEVO JUZGADO

Oficialmente se ha anunciado que la apertura del Juzgado Municipal de Faltas N°2 forma parte de “un plan fortalecimiento institucional” y que se trata de un juzgado creado en el 2011, con un fallido intento de ponerlo en funcionamiento en el 2015.

Más allá de las especulaciones políticas, se asegura que la intención de abrir el nuevo juzgado obedece a la necesidad de “alivianar el trabajo del Juzgado Nº1; que es un reclamo que los propios trabajadores venían haciendo por la recarga de funcionamiento. El Juzgado 1 fue creado en el año ’85. Tenemos un cambio poblacional importante, por lo tanto un solo juzgado para una ciudad de casi cien mil habitantes quedaba chico”, planteó. “Además, que tenga su sede física en la zona de La Franja es importante, porque marca la presencia del Estado”, ha señalado Nedela.

El nuevo juzgado atenderá causas por infracciones que labren inspectores de Seguridad Vial, Control Urbano y Obras Particulares, así como asuntos que hacen a la defensa del consumidor. “La OMIC tenía que ir de la mano de un juzgado que absorba las causas en instancias judiciales en lo que respecta a defensa del consumidor”, explicó Nedela.

También aclaró que la puesta en marcha del Juzgado no representará una erogación extra para la comuna. “Hemos logrado algunos cambios a nivel distrital de algunas oficinas que hemos dejado de alquilar, por lo tanto quiero aclarar esa cuestión presupuestaria que no tendrá un impacto en el presupuesto. El cargo de Jefe de Gabinete no está cubierto, por lo tanto podemos equilibrarlo con el nombramiento del Juez de Faltas. Dejamos de alquilar locales que fueron trasladados al edificio del COM y Obras Públicas. De esta manera estamos equilibrados en cuanto a recursos y gastos”, señaló.