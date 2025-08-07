Con más de 5 mil inscriptos, comenzó el nuevo Curso de Formación Política del ICP

Con gol de Fabricio Pérez, Estudiantes ya vence a Independiente Rivadavia 1 a 0
Con más de cinco mil inscriptos de las 24 provincias argentinas y del exterior, que participaron de manera presencial y por streaming, el Instituto de Capacitación Política (ICP) dio inicio a un nuevo Curso de Formación Política, diseñado para repensar el presente y proyectar el futuro con mirada crítica, compromiso y herramientas concretas.
La apertura estuvo encabezada por el presidente de la entidad, Sebastián Tangorra, quien manifestó “la satisfacción de abrir una nueva propuesta de formación política”, al tiempo que aseguró que “será un espacio respetuoso y rico de debate e intercambio de ideas” y celebró: “Tenemos alumnos de todos los rincones del país que demuestra el carácter federal y ratifica que estos espacios son necesarios para fortalecer la democracia”.
Luis Alberto Quevedo, director académico del ICP y directivo de Flacso, también les dio la bienvenida a los participantes y enfatizó “la riqueza y diversidad del plantel docente, compuesto por referentes con una rica historia académica y experiencia en gestión pública”. Además, remarcó: “Tenemos una modalidad flexible que les permite a los alumnos hacer la cursada completa o elegir módulos”.
La encargada de dictar el primer módulo fue Silvina Batakis, ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, egresada de la universidad pública con amplia trayectoria, exministra de Economía de la Nación y expresidenta del Banco Nación. Durante su exposición, hizo un recorrido por los paradigmas económicos predominantes, desde el neoliberalismo hasta la economía popular, analizando sus impactos en la distribución de la riqueza.
Así, la jornada comenzó con gran interés y participación, en un aula colmada de autoridades, docentes y estudiantes, muchos de ellos jóvenes atentos y tomando nota. El 89,5% de inscriptos optó por la modalidad online y el 10,4% por la presencial, en una propuesta que reafirmó su carácter federal y accesible, con participación de las 24 provincias, el exterior y fuerte presencia bonaerense, de CABA y La Plata.
UN PLANTEL DE EXCELENCIA AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA
El nuevo Curso de Formación Política del ICP, que se desarrollará durante los próximos meses, ofrece una formación abierta y gratuita con modalidad presencial en La Plata o virtual desde todo el país. Con encuentros semanales orientados a personas con vocación transformadora, aborda política, economía, cultura, ambiente, tecnología y desafíos globales.
La iniciativa reúne a destacadas figuras del pensamiento, la academia y la gestión pública, entre ellos Axel Kicillof, Julio Alak, Luis Alberto Quevedo, Fortunato Mallimaci, Silvina Batakis, Ricardo Aronskind, Inti Bonomo, Estela Díaz, Roberto Salvarezza, Ignacio Ramírez y Natalia Aruguete. También se destacan el historiador Hernán Brienza, el periodista Jorge Elbaum, la analista Telma Luzzani y el exembajador Carlos Raimundi.
La próxima clase estará a cargo de Ricardo Aronskind y abordará el tema “Trabajo, tecnología y el futuro del empleo”, analizando el impacto de la automatización, la precarización laboral y la nueva estructura de la población económicamente activa.
Las inscripciones continúan abiertas en www.icpweb.ar y también se reciben consultas vía WhatsApp al 221 357-9151, por Instagram en @icp_capacitacionpolitica o por correo electrónico a capacitacion.icp@gmail.com.
