Hay que aprovechar el impulso de los Juegos para sostener el deporte

El severo recorte del presupuesto en el área de la Secretaria pone muchas dudas sobre el futuro de los atletas

Por ADRIÁN D'AMELIO

adamelio@eldia.com

El fuego olímpico se apagó en el pebetero. Atrás quedaron doce días de intensa competencia. La organización de los Juegos de la Juventud fue un verdadero éxito. Un millón de personas asistieron a las diferentes sedes, durante las jornadas de competencias. Los argentinos vibraron y se emocionaron con la obtención de cada medalla ganada por estos pibes de entre 15 y 18 años, que dejaron el alma en cada actividad.

En pocos días este “fervor olímpico” se irá aplacando. Algo que suele suceder y no es casual entre la gente. Los Juegos de Buenos Aires 2018, quedarán marcados por la “aparición” de disciplinas no muy conocidas y que causaron una verdadera revolución como es el caso de Beach handball, el Básquet 3x3, el Breaking y la escalada deportiva como para poner algunos ejemplos.

Claro que ahora vendrá la etapa más difícil, que es sostener a estos 141 pibes que integraron la delegación argentina y a otros que están a la par o detrás de ellos, que son la “renovación” del deporte argentino muchos de los cuales aspiran a estar en Tokio 2020. Como así también el mantenimiento de toda la infraestructura que se montó para estos Juegos Buenos Aires 2018.

En el horizonte, el panorama no aparece muy alentador, ya que habrá un recorte sustancial en lo que respecta al presupuesto para la Secretaria de Deportes de la Nación, que ahora pasará a manos de Diógenes de Urquiza (ex presidente de la Federación Argentina de Pádel y coordinador gerencial del Enard) en lugar del Colorado Mac Allister, que será candidato a gobernador por la provincia de La Pampa.

Aunque no salgan a hablar públicamente, los atletas están preocupados, porque muchos se quedarán sin sus “becas”, que para muchos son el sostén para realizar su actividad deportiva. Encima, Diógenes de Urquiza tuvo declaraciones duras en un reportaje que le hizo un diario deportivo al manifestar que “la función del Estado no se la puede sacar nadie. Lo que no puede ser es que el deporte solo viva del Estado, es una locura. Hay muchas empresas que nos pueden ayudar. No puedo entender eso de ‘vamos a pedirle al Estado’. ‘Papá, dame plata’. No, andá a laburar, ya tenés 21 años”, dijo sin que le tiemble el pulso.

A pesar del éxito deportivo y popular de los Juegos Olímpicos de la Juventud, el Gobierno nacional prevé recortar en más de 100 millones de pesos el presupuesto correspondiente para el 2019 de la Secretaría de Deportes. Todavía resta la aprobación del Congreso para que sea oficial pero el número presentado por el Ministerio de Hacienda es de 991 millones de pesos, es decir un 9,6% más bajo en comparación con el 2018. De hecho, el presupuesto para el 2019 sería el más bajo desde 2016.

Los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud serán en 2022, en Senegal

En este contexto de búsqueda de ayuda privada para los deportistas argentinos, el Estado destinará unos 991 127 720 pesos es decir, unos 105,6 millones de pesos menos que los 1. 096 743.000 millones presupuestados para 2018. El recorte real sería mucho mayor al 9,6% nominal que muestran los números porque que hay que tener en cuenta una inflación promedio del 23% para 2019, dato con el que trabajó Nicolás Dujovne a la hora de elaborar el proyecto de ley de presupuesto.

El 2019 será el tercer año consecutivo de ajuste de recursos para el área de deportes. En 2016 Mac Allister administró 1 315 millones de pesos (unos 87 millones de dólares); en 2017 fueron 1 433 millones de pesos (unos 75 millones de dólares) y en 2018 fueron 1 096 millones (unos 27 millones de dólares). Para el año que viene serían 24 millones de dólares, aunque siempre dependerá de la cotización de la moneda estadounidense.

Por su parte, Gerardo Werthein, titular del Comité Olímpico Argentino dijo que “no es una decisión que pueda tomar yo, depende del Gobierno. Confío y aspiro a que se le preste atención al rendimiento de los deportistas en estos Juegos Olímpicos”.

Más allá del recorte, la Secretaría de Deportes tendrá que aprovechar el legado de los Juegos Olímpicos de la Juventud para que el deporte siga creciendo en el área juvenil y en la alta competencia. De no ser así, las medallas de hoy no habrán servido de mucho para mañana.