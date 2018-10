Estevez habló de su expulsión: "Me siento responsable por condicionar al equipo"

Nahuel Estévez, quien fue gran protagonista en el empate de ayer ante Atlético Tucumán por anotar su primer gol en Primera con Estudiantes pero también por la expulsión que recibió minutos después, habló con la prensa y señaló que se siente responsable por haber dejado al equipo con uno menos.

"Me quedó una sensación rara porque hice el gol, nos pusimos en ventaja contra un rival complicado y después hubo una jugada de la que me arrepiento y me siento responsable por condicionar al equipo", manifestó el volante.

Asimismo aseguró que el enojo fue doble, por ver la roja y por el empate sobre el final: "Es enojo doble porque teníamos el partido controlado y una jugada desafortunada que sirve de experiencia, condiciona un poco al equipo".

Mirando el lado positivo de lo que fue su tarde, celebró haber pedido dedicarle un gol a su madre a quien se la vio emocionada en la tribuna del Centenario: "Una alegría, me enteré después lo de mi mamá, una alegría por ella, después se quedó un poco triste porque me expulsaron, pero le pude dedicar un gol".

¡FELIZ DÍA DE LA MADRE!#SuperligaxFOX | La emoción de la mamá de Nahuel Estévez, el goleador del 1-0 del Pincha sobre el Decano. pic.twitter.com/B0W3hwa89Y — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 21 de octubre de 2018

Y en cuanto a lo negativo, reconoció que su expulsión fue acertada pero por la segunda amonestación: "La segunda no se discute, pero la primera amarilla no me pareció ni falta, chocamos. La primera fue exagerada, la segunda estuvo bien".

Para destacar alguna mejora del equipo, hizo foco en que "tuvimos la ventaja en la mayor parte del partido ante un rival que pelea arriba y sabe a lo que juega. Por momentos lo hicimos bien y hay que seguir por ese camino".

Respecto a qué le pidió el Chino Benítez en la previa, contó que "me pidió hiciera lo que hace Pablo (Lugüercio), que juegue por las bandas, finalizar con centros y colaborar con Facu (Sánchez) en la marca".

Por último, sobre la sumatoria de un punto en la tabla, confió que "pareciera que el punto no sirve porque nos meten el gol a los 43 minutos y queda esa bronca, pero si analizás como viene el rival peleando arriba, que juega bien, tal vez no es un mal punto".