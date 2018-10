Un cura fue escrachado por un joven al que intentó seducir por Whatsapp

Se trata del presbítero de la parroquia de Santa Teresita de Jesús en San Juan

En las últimas horas, se viralizó un posteo en Facebook en el que el usuario "Triqueta Diversx" relata cómo creó un personaje para desenmascarar a un cura, del que supo le escribió a un amigo a altas horas de la noche.

Se trata del presbítero de la parroquia Santa Teresita de Jesús, que "pretendía que nos juntásemos a comer, tomar un helado, para conocer en vivo y directo al pequeño joven", según precisa el texto.

Y sigue: "Pero bueno, si leen el chat, verán cómo la comida y el helado fueron olvidados para dar lugar a la lujuria clerical cazadora (...) Llegó al lugar pautado, tomé las fotos y me retiré".

El usuario publicó casi 40 capturas de pantalla de los chats de Whatsapp que mantuvo con Ortega. En un momento, el cura llega a enviarle imágenes de su cuerpo y decirle "Estoy muy caliente".

El cura admitió los hechos y renunció mediante un video: "Queridos hermanos, la comunidad de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, quiero comunicarles que debido a una mala conducta mía, que no corresponde a un sacerdote, he usado las redes de manera indebida, haciendo propuestas que no corresponden a mi condición de célibe y como esto ha tomado estado público y ha provocado escándalo y se ha viralizado, es que he tomado la decisión de renunciar".