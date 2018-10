A media máquina, River ganó 3-1 en Mendoza y es el primer semifinalista

El Millonario estiró a 32 partidos su dulce invicto. Pelea en tres frentes: Copa Argentina, Superliga y Copa Libertadores

River se clasificó para las semifinales de la Copa Argentina al vencer a Sarmiento de Chaco por 3 a 1, en uno de los partidos de cuartos de final que se jugó en Mendoza. Ahora espera rival, que lo conocerá el sábado por la noche cuando en Rafaela se enfrenten Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia.

Los goles del conjunto Millonario fueron convertidos por el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero a los 26 minutos del primer tiempo y a los 31 de la segunda etapa, y por su compatriota Rafael Santos Borré a los 33 de empezado el encuentro.

Para Sarmiento de Resistencia descontó el delantero Luis Silba, de penal, a los 43 minutos de la primera etapa.

El partido se jugó en el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina ante gran cantidad de público y fue arbitrado por Fernando Espinoza, que de la misma manera que el miércoles en ese mismoi estadio tuvo un arbitraje muy malo, ya que le sancionó mal un penal al equipo chaqueño (no hubo infracción de Milton Casco sobre el delantero) y no fue bien asistido por el línea 2, que no vio a Rodrigo Mora en claro off side, en la jugada del tercer gol de River. Además, pudo y debió expulsar a algún jugador de Sarmiento, que estuvieron siempre al límite de la tarjeta.

En líneas generales los de Marcelo Gallardo ganaron con absoluta justicia, pero lejos estuvieron de mostrar la calidad de los últimos partidos, por ejemplo el último contra Independiente por la Libertadores. Sarmiento le manejó la pelota y le creó más de cinco situaciones claras de gol, dos de ellos con el partido 0-0.

Pero dos errores le costaron caro a los chaqueños. Juan Quintero fue la gran figura de la tarde, marcando dos goles y siendo quien inició la jugada en el tanto de Borré, el otro colombiano que hizo gritar a la multitud presente bajo el sol cuyano.

En el final otro dato estadístico: River estiró a 32 partidos su invicto. Ya es su mejor racha en 117 años de existencia. Pelea en la Superliga, está en semifinales de la Copa Argentina y por la misma instancia enfrentará a Gremio por la Libertadores. Mejor imposible, ¿no?