Policía que estaba de franco y trabaja de chofer de Uber mató a un ladrón

Un policía federal que estaba franco de servicio trabajando como chofer de Uber, mató de un balazo en la cabeza a un ladrón que se subió como pasajero, lo amenazó con un cuchillo y quiso robarle el vehículo y sus pertenencias en la localidad bonaerense de Lomas de Mirador, informaron hoy fuentes policiales. El hecho ocurrió anoche cuando un agente de la Delegación Morón de la Policía Federal Argentina (PFA), que en ese momento estaba de franco y trabajaba con su auto particular, un Volkswagen Fox, para la empresa Uber.

El suboficial de la PFA tomó un viaje en la avenida Juan Manuel de Rosas al 1100 (Ruta 3) de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. El pasajero se subió en el asiento del acompañante y tenía como destino otra dirección en la misma localidad.

Cuando ya habían recorrido unas 15 cuadras y circulaban por la calle Salala y Formosa, el hombre que viajaba como acompañante extrajo un cuchillo y se lo colocó en el cuello con fines de robo.

El ladrón pidió sus pertenencias al conductor de Uber y le dijo que bajara para poder escapar con el vehículo. Según las fuentes, en ese momento el chofer policía extrajo su arma reglamentaria, una pistola Browning calibre 9 milímetros, y abrió fuego contra el delincuente que aún lo amenazaba con el arma blanca.

El disparo ingresó por la cabeza, a la altura de la oreja izquierda, por lo que el asaltante murió en el lugar, según constató el médico de la ambulancia que arribó al lugar. Personal de la comisaría de Lomas del Mirador concurrió al lugar ante un llamado al 911 y allí se encontró con el delincuente muerto y el policía federal, que entregó su arma para pericias.

Voceros policiales indicaron que el ladrón muerto aún no había podido ser identificado, ya que no tenía ningún tipo de documentación encima. El caso es investigado por el fiscal Claudio Fornaro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, quien hasta el momento no adoptó ninguna medida con el policía. Los investigadores indicaron que, de acuerdo a lo que se pudo reconstruir, todo indica que se trató de un acto de legítima defensa.