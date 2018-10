La China sobre por qué no fue al velorio de su padre: “No me voy a castigar toda la vida”

| Publicado en Edición Impresa

En una etapa que la tiene súper abierta a la prensa, la China Suárez habló como nunca sobre la muerte de su papá, Guillermo, hace ya seis años, un suceso que la encontró de vacaciones con Nicolás Cabré y que no la motivó a regresar al país para velarlo.

En diálogo con Pía Shaw para “Infama recargado”, la actriz, en pareja con Benjamín Vicuña, manifestó: “Fue tremendo porque (el fallecimiento) fue medio repentino. Pero era más chica, era más inconsciente. La ficha me cayó mucho más tarde, como con muchas cosas que me pasaron en la vida, que pienso que si me hubiesen pasado ahora hubiese reaccionado distinto. Pero hice lo que pude y, sin justificarme, fue lo que pude en ese momento. Le dije todo lo que quería decir y sigo conectada desde algún lugar con él por suerte”.

Consultada por la periodista sobre si se arrepiente de no haber adelantado el regreso para llegar a darle el último adiós a su padres, se mostró sincera: “La verdad es que aprendí con el tiempo que uno tiene que enfrentar las cosas. Y era más chica, siempre tuve vida de una chica más grande porque trabajaba, y a veces todos esperaban algo de mí que yo no podía dar. Mi hermano me ayudó mucho, se hizo cargo, yo no podía escuchar ni el parte médico. No podía creer lo que me estaba pasando. Seguramente, hoy reaccionaría de otra manera. Seguro, sí... Pero es lo que pude y no me voy a castigar por eso toda la vida”.

Meses después, la actriz se enteraba de que estaba embarazada de su primer hija y lo vio como una señal: “Entendí que eso era la vida, que es una rueda y que sigue. Se me fue alguien importante pero llegó lo más importante de mi vida, Rufina, que me ayudó un montón”.

A la hora de definirse, la rubia dijo que es igual a su papá. “Era un padre muy presente. Me acuerdo casi todas mis charlas con él”, concluyó.