A pesar del clima, se abrieron las puertas del Estadio para el recital de Roger Waters

ADELANTO.- Pese a las lluvias y el mal clima que azota a la Región, el show previsto para las 21.30 se realizará y las puertas del Estadio Único ya se abrieron que pueda ir ingresando el público

A pesar de las fuertes lluvias y el mal clima que durante todo el sábado castigó a la Región, Roger Waters,se presentará esta noche, desde las 21.30 (media hora después que el martes) en el Estadio Único, el segundo de sus dos shows en el país en el marco de la gira “Us + Them” que ya lo llevó a Uruguay y Brasil y que mostró el martes ante una multitud en la Ciudad. Así lo confirmaron desde el Estadio Único a El DÍA. "Poco antes de las 17 se abrieron las puertas para que el público vaya ingresando con normalidad".

⏰CONFIRMACION HORARIOS⏰

Estos son los ultimos horarios de hoy para el show se Roger Waters pic.twitter.com/YqHJdugHp6 — DG Entertainment (@DGEArgentina) November 10, 2018

Waters realiza la gira para pasear por el mundo su primer trabajo discográfico en 25 años, “Is this the life we really want?”, donde una vez más vuelve a repasar sus preocupaciones y urgencias políticas ante un mundo devastado, aunque la música de ese disco publicado en 2017 sonará poco esta noche como ya lo hizo el martes: como el nombre de la gira lo indica, el protagonista de la noche es “The Dark Side of the Moon”, disco mítico de Pink Floyd del cual se entonarán ocho de diez canciones en esta velada.

Y por supuesto, no faltarán los éxitos de “The Wall” y “Wish you were here”, todos unificados por un hilo conductor: la política. Waters regresa con una potente puesta donde entre la música y la pantalla señala que desde aquellos distópicos setenta donde fueron gestados álbumes de locura y opresión en la banda de Waters, nada ha cambiado realmente. En aquellas letras de cuatro décadas atrás ya resuena la pobreza, la vigilancia, el fascismo que son protagonistas de la propuesta audiovisual del artista británico.

PUESTA DESLUMBRANTE

De hecho, el nombre de la gira, “Us + Them”, pone de manifiesto la grieta que existe en la sociedad, los muros, la discriminación y la violencia, y es quizás la gira más romántica de Waters, donde denuncia y llama a “resistir”, su eslogan de las últimas giras, aunque termina invitando a romper esa división entre “nosotros” y los “otros” desde las imágenes de una pantalla pantalla espectacular, de más de media cuadra de larga (64 metros) y parte de una puesta deslumbrante que incluye 236 cajas de sonido, 332 dispositivos de iluminación, impresionantes láser y un escenario de 65 metros al que se subirá la banda excelsa que acompaña a Waters, completa con dos coristas de la banda indie Lucius, que harán vibrar a la audiencia con su interpretación de “The Great Gig in the Sky”.

La propuesta siempre operática de Waters incluye además los pilares de las fábricas británicas que se ven en la portada de “Animals” y emergen en escena en la segunda parte de un show dividido en dos sets, un brindis sobre escena, un cerdo volador y un juego con lasers y una luna de espejitos.