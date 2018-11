Vuelven a detener al piloto que interfirió el control en Aeroparque

El juez Ercolini lo había dejado en libertad, pero el fiscal Marijuan dispuso su detención. Casi causa una tragedia

El piloto privado que interfirió ilegalmente las comunicaciones entre la Torre de Control de Aeroparque y un avión de Aerolíneas Argentinas, y que había sido detenido y dejado en libertad por el juez Julián Ercolini, fue nuevamente arrestado por orden del fiscal Guillermo Marijuan.

Si bien Ercolini el domingo había dispuesto la liberación del piloto Fabián Roberto Penín, de 58 años, luego de haberlo indagado e imputado, su par Sebastián Ramos ordenó ayer el allanamiento de su domicilio en Lomas de Zamora y su nueva detención.

Penín podría enfrentar penas de entre 2 y 8 años de prisión si la justicia establece que violó el artículo 190 del Código Penal, ejecutando un hecho a sabiendas de que con eso ocasionaba riesgo de estrago al poner en peligro el avión.

A su vez, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) resolvió revocarle la licencia de piloto con la indicación de “no apto médico”.

Los hechos se registraron el domingo último poco antes del mediodía, cuando Penín, utilizando un Handy de última generación, interfirió la frecuencia con la cual se comunica la Torre de Control de Aeroparque con los pilotos de las aeronaves.

“Ocupen y despeguen”, dijo Penín estableciendo contacto con el vuelo AR 1964 que, al mando del comandante Martín Mucciarelli, debía despegar desde Aeroparque hacia Bariloche. Pero el capitán se dio cuenta que la voz que escuchaba no era la del controlador con el que se había estado comunicando antes y además notó ciertas vacilaciones en las órdenes.

Ante esta situación, ni bien Penín cortó, se restableció el contacto con la Torre y se dio cuenta de la interferencia a la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) que preventivamente suspendió todas las operaciones de vuelo y dio aviso a la PSA, que no tuvo mayores dificultades para individualizar al operador ilegal y detenerlo.

En esos momentos intervino en el caso el juzgado criminal y correccional federal número 10 a cargo de Julián Ercolini, Secretaría 20 a cargo de Federico Fornasari, y Penín fue librado cuatro horas después.

“ACTITUD INCOMPRENSIBLE”

Por su parte, el Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Itzcovich, indicó que la actitud del piloto comercial que intervino la frecuencia de Aeroparque “es incomprensible”, y alertó que “no fue una interferencia”, al tiempo que describió que “se trata de un piloto civil que con un handy bastante avanzado pisó la frecuencia que está reservada para Aeroparque y se puso a hablar”.

El titular de la PSA explicó que “cada aeropuerto tiene una frecuencia que es exclusiva para la torre de control y la comunicación con los pilotos, o los pilotos entre sí”.

Penín recibió su habilitación de “Piloto de Avión Privado” el 26 de febrero de 2009 en el Centro Universitario de Aviación (CUA) ubicado en Camino de Cintura.

Este centro está definido como un Centro de Instrucción (CIAC) habilitado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) como Centro Oficial Examinador del Nivel de Competencia Lingüística, es decir, que al egresar, el piloto recibió la certificación lingüística de inglés requerida por la Organización de Aviación Civil Internacional.

Itzcovich explicó que “lo que este hombre hizo fue ir a Aeroparque y con un handing se puso a hablar, dando indicaciones. Mientras él hablaba la Torre escuchaba la conversación pero no podía intervenir, aunque ni bien él liberó el canal, desde la Torre se dieron las indicaciones correctas y se dio un alerta para buscarlo. Ni bien ANAC nos dio el aviso lo localizamos en 30 minutos. Es decir que la persona no tomó ningún recaudo para no ser descubierto, es incomprensible lo que hizo”.