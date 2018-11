La historia del socio de River que cambia su entrada a la Superfinal por un puesto de trabajo

Un socio de River Plate publicó hoy en un foro "millonario" su intención de transferir una entrada al Monumental para la gran final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors a cambio de un empleo.

Matías Álvarez, de 24 años, socio de River desde los cinco, posteó: "Tengo una Sívori alta para la gran final, pero lo cierto es que tengo otras urgencias de que ocuparme. Por eso permuto mi entrada por ingresar a un trabajo en oficina/empresa".

El fanático, estudiante de Derecho, comentó que unos meses atrás se quedó "sin laburo" y que en la actualidad "se hace difícil trabajar en el ámbito de la carrera".

"No busco sacar plata de la reventa, me llegaron cientos de mensajes y no me interesa, no es el caso, me muero por ir a la cancha, pero lamentablemente tengo que pensar más allá", aseguró Álvarez a "La página millonaria".

River y Boca jugará la final desquite por la Copa Libertadores el próximo sábado 24 en el estadio Monumental, desde las 17, con arbitraje del uruguayo Andrés Cunha.

El primer partido, celebrado el pasado domingo en La Bombonera, terminó empatado en dos tantos.