Las temibles primeras citas

¿Le gustaré o me gustará? ¿Será la persona de mi vida o una nueva pifia en mi historial?

¿Las primeras citas siempre te ponen nervioso? Te damos tres consejos para superarlas.

Es igual si tenés 20, 40 o 60 años, la verdad es que enfrentarse a una primera cita es una sensación de extraña dualidad. Por una parte, estás encantada de la vida, alegre, motivada y risueña, pero por otra te sientes histérica, dubitativa, estresada y, por qué no decirlo, muerta de miedo.

¿Le gustaré o me gustará? ¿Será la persona de mi vida o será otra pifia en mi historial? ¿Será una persona simpática e inteligente o será un pesado? ¿Me pongo elegante o informal? ¿Me depilo por si me gusta o en la primera cita nada de nada?

Si le das toda la importancia del mundo, tiene toda la importancia del mundo

A ver, en realidad una cita es una conversación con otra persona para deducir si hay afinidad. Lo hacés constantemente con muchas personas, por ejemplo, cuando entrás en un trabajo por primera vez y charlás con tus compañeros y compañeras, seguro que no te planteás tantas cuestiones ni tienes tantas dudas. Así que, no le des tantas vueltas porque personas hay muchas y que una cita no salga demasiado bien no es una catástrofe, es una anécdota.

Sé vos misma

Tus manías, tus peculiaridades, tus defectos, tus incongruencias. Es normal querer agradar y, por lo tanto, mostrar de voas lo más maravilloso del mundo, pero no lo hagas. Sé más honesta y real y menos fantástica.

En primer lugar, porque esa imagen estupenda en todo y para todo, no sos vos y no podrás mantenerla en el tiempo y, en segundo lugar, porque se harán una imagen de vos que no es y luego llegarán las terribles consecuencias.

Si te mostrás como sos, con tu cara más original, la persona que tenés enfrente sabrá exactamente lo que puede y no puede esperar de vos. Si le gustás, le gustarás vos y no la imagen que proyectás y eso a la larga es mucho más efectivo.

¿Cuántas veces te has llevado una sorpresa después de unos meses y te has dicho “al principio no era así”? Pues aquí tenés la respuesta: te enseñó su cara más angelical. No hagas lo mismo, porque también llegará el momento en que piensen: “ella no era así”.

Tené muy claro lo que buscás

Hay una frase que solemos decir de forma recurrente: lo importante es saber lo que uno no quiere. Y sí, está bien saber lo que no querés, pero es mejor y más positivo saber lo que sí querés en una pareja.

Que sea una persona simpática, buena, que me trate bien. No solo estas cualidades, porque son básicas para todos, sino a que tengas clara la personalidad, los valores o las prioridades que ha de tener para que sean compatibles.

Si sos una mujer independiente y activa será complicado que coincidas con alguien posesivo o celoso. Si sos una mujer cercana y cariñosa será complicada una relación con alguien distante o frío. Si sos una persona familiar difícilmente conectarás con alguien que no le gusta proyectar una familia.

Por lo tanto, primero tené presente cómo sos y luego escribí las facetas que ha de tener esa persona para encajar con vos, porque son esas cualidades las que te permitirán tener una relación que te haga sentir feliz.

Siempre hay un roto para un descosido, o dicho de otro modo: somos muchos y muy variados, así que no te preocupes demasiado si después de unas cuantas citas no conectás con nadie, porque por muy distinta, rara o exigente que te creas, siempre hay alguien tan distinto, raro o exigente como vos