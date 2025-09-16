Brutal asalto a mano armada a una jubilada en una zona de Ringuelet

La tranquilidad de la mañana en Ringuelet se quebró con un hecho que generó estupor en el barrio: una jubilada de 84 años fue asaltada dentro de su casa y golpeada con un arma por un delincuente que logró escapar con la ayuda de cómplices. El ataque ocurrió entre las 7.15 y las 7.30, en una vivienda de 516 entre 1 y 2, y despertó la indignación de los vecinos, que no dudaron en señalar la cercanía de un destacamento policial a escasos metros del lugar.

La secuencia comenzó cuando un hombre ingresó al domicilio y sorprendió a la víctima, a quien redujo y agredió físicamente. El episodio fue advertido pocos minutos después por la cuidadora de la mujer, que llegaba para iniciar su jornada laboral. Con rapidez dio aviso a los vecinos, quienes salieron a auxiliarla e intentaron atrapar al ladrón. Pese a los esfuerzos, el agresor consiguió huir.

Siempre en base al relato de los testigos, indicaron que el delincuente se dirigió hacia un “aguantadero” cercano, en la zona de 515 y 516, donde lo habrían esperado cómplices. Allí, según las primeras versiones, se cambió de campera para dificultar su identificación y continuar la fuga sin ser alcanzado.

La víctima fue asistida por su familia y por efectivos policiales que acudieron de inmediato tras el alerta. Aunque sufrió golpes en el ataque, se encuentra fuera de peligro, aunque muy conmocionada por lo ocurrido.

La situación generó un fuerte malestar entre los vecinos, que remarcaron la proximidad de una dependencia de seguridad a apenas 50 metros del domicilio de la jubilada. “No puede ser que pasen estas cosas acá nomás y nadie lo impida”, expresaron.