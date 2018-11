Farsantes: fue “una joda” el tenso cruce entre Bossi y Kusnetzoff

Tanto el animador como el humorista aclararon que se trató de una humorada el reto en vivo en el programa de Telefé

Las noticias del mundo del espectáculo contaron, una y otra vez, sobre el tenso cruce vivido durante el último programa de “PH” (Telefé), en donde el conductor, Andy Kusnetzoff, le llamó la atención en malos términos a uno de sus invitados, Martín Bossi, quien clavó cara de enojo y apenas atinó a decirle “sos un guacho”. Ayer, los dos, salieron a aclarar que se trató de “una joda” aunque muchos no lo vieron así.

“Martín por favor cortá con la caras, cortala. No me pasó nunca esto, te lo digo bien, cortala. No es tu show, no es el teatro esto, estamos todos, vas a tener tu momento”, le había reclamado Andy a Martín, que no dejaba de hablar encima de Andrea Rincón, quien detallaba una anécdota sobre infidelidad. Sin embargo, el humorista siguió haciendo su show, lo que motivó el aparente encono de Andy, que continuó: “Está contando algo, es una falta de respeto a tu compañera. No me pidas perdón a mí, es la historia de ella, si vos te cagás y te chu... un huevo la historia de ellos, hacelo. Entonces calmate, calmate”.

Con la noticia rebotando en diferentes portales, Kusnetzoff salió a desmentir el enojo: “Por favor! @martinbossi me hizo llorar de la risa! Es todo con humor la cagada a pedos y él así lo entendió”.

Sin embargo, las cámaras no se quedaron con la versión de Andy y fueron a buscar a Bossi, quien habló desde Uruguay, en donde se encuentra girando.

“Hicimos una joda todo el tiempo, fue un gran sketch la noche de Andy... Fue una noche maravillosa, me divertí mucho. No te olvides que yo soy un gran farsante, actúo todo el tiempo. Y Andy también, es un atorrante divino. Me guiñó el ojo todo el tiempo y manejó el programa. Andy es vivo y se hizo el enojado en un momento”, dijo Bossi y cerró: “Jamás se enojaría conmigo en cámara y si se enoja jamás reaccionaría tan mansamente. Imaginate, tengo un carácter bravo. Fue un chiste de él. Lo quiero y la verdad que fue un gran programa. Está buenísimo que se lo crean porque uno es actor y se dedica actuar, yo actúo en la tele todo el tiempo, hay poco de verdad en lo que hago”.