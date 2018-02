Piden citar a todos los médicos que atendieron a Pérez Volpin antes de morir

La familia solicitó conocer el nombre de todas las personas que asistieron a la periodista

Los abogados de la familia de Débora Pérez Volpin, periodista y legisladora porteña fallecida durante una endoscopía, pidieron conocer los nombres de todos los profesionales que estuvieron involucrados en su tratamiento.

El letrado Diego Pirota explicó: “El pedido se lo hicimos a la fiscal Nancy Olivieri que tiene delegada la instrucción. Primero, queremos conocer los nombres de todas las personas que trabajaron los días 5, 6 y 7 de febrero en la clínica y que tuvieron que ver con el tratamiento de Débora, toda la gente que haya intervenido desde que llegó hasta el último día. Queremos las identidades para citarlos como testigos, a los que tengan un grado de responsabilidad médica se verá el tenor de la declaración”.

En diálogo con Infobae, Pirota detalló que está investigando con atención el endoscopio secuestrado. “Sospechamos que el que se secuestró no es el que se utilizó. Vamos a la explicación más simple, la que nos dan los profesionales que lo vieron en persona o en fotografías. Es uno muy antiguo, que no se usa hace muchos años, más en un sanatorio como La Trinidad que cuenta con equipos de otra tecnología. Diré algo burdo: el avance de la tecnología es terrible y vemos este equipo que tiene 20 o 30 años. En el mismo lugar tienen tecnología más actual en otro lugar del edificio y no en los quirófanos. Casualmente no graba, no saca fotos ni deja registro de las imágenes que se ven. Y lo que reclamamos son las imágenes”.

Finalmente, el abogado habló de las responsabilidades sobre la muerte de la periodista. “Entendemos que el endoscopista mediante una situación imprudente coloca a Débora en una situación de crisis tal que hace necesaria la intervención de la anestesista que realizando un procedimiento que no debía realizarse provoca la muerte. No sé quién tiene más responsabilidad que quién, cada uno tuvo un aporte distinto para el mismo resultado. Ahora falta el informe histopatológico. Pero con esto sabemos que Débora murió por este tratamiento”, cerró.