Para poder recibir la matrícula, los abogados serán obligados a capacitarse

En el gobierno bonaerense quieren que los profesionales, una vez que obtengan su título, deban rendir un examen para poder ejercer. Dicen que la falta de formación adecuada redunda en juicios innecesarios

Por MARIANO PÉREZ DE EULATE

El gobierno de María Eugenia Vidal está obsesionado con reducir la cantidad de juicios “innecesarios y excesivamente prolongados en el tiempo”, que se desarrollan en la provincia de Buenos Aires.

Esa es una parte central de la reforma integral de la Justicia que será trabajada, a través de distintas leyes, durante los dos últimos años de gestión de la mandataria.

Entre las ideas que se manejan, sobresale una destinada a generar debate: poner la lupa sobre la formación de los abogados que ejercen en territorio bonaerense. En otras palabras, propondrán que los abogados recién egresados de la facultad, rindan un examen antes de obtener la matrícula profesional.

El objetivo es asegurarle a los ciudadanos que los profesionales que defienden sus derechos cuentan con una formación profesional verdaderamente adecuada".

Aunque revista elegancia en la enunciación, el razonamiento cuestiona la profesionalidad de los abogados.

Es por eso que, según fuentes oficiales al tanto de la reforma, se propondrá una habilitación diferente a la actual para ejercer la abogacía en el ámbito provincial, complementaria a la del título académico propiamente dicho que otorgan las universidades.

Concretamente, se habla de una capacitación obligatoria para cada profesional, con examen incluido, antes de que reciba la matrícula habilitante.

Nada de esto será posible, admiten en el gobierno, sin el consenso de los diversos Colegios de Abogados departamentales y de las Universidades que otorgan los títulos, sean públicas o privadas.

La intención es formar una mesa de discusión con estas entidades para confeccionar un proyecto de ley de creación de un sistema de capacitación previa a la habilitación efectiva para ejercer. Es una idea cuyo horizonte de aplicación se sitúa en 2019. En el gobierno se darían por muy satisfechos si durante este año logran instalar este tema de debate en el mundillo judicial, se admite en reserva.

CAPACIDAD PRÁCTICA

Según los borradores de la reforma, contenidos en un memo reservado al que accedió este diario, los exámenes que se le tomen a los recién recibidos durante la capacitación evaluarán los parámetros intelectuales del candidato pero también –y sobre todo- la capacidad práctica para afrontar casos puntuales y reales. También se ponderará la formación ética, un ítem destinado a la discusión.

Pero no es todo: una vez habilitado para ejercer, el abogado no podrá desligarse de sus deberes de formación. Es que, por ley, la capacitación permanente y obligatoria durante toda su carrera profesional será una condición para poder seguir litigando en los tribunales. Es decir: se pasa de una cuestión voluntaria, como es ahora la inquietud personal de formarse, a una cuestión que hay que cumplir sí o sí para poder ejercer. Los poco afectos al estudio no estarán de parabienes.

OTROS LINEAMIENTOS

El DIA ya adelantó otros lineamientos de la reforma, que acaso sea demasiado ambiciosa. Existe un capítulo destinado a reformar el proceso de selección de jueces y fiscales, haciendo más rigurosa la evaluación en el Consejo de la Magistratura y fijando un orden de mérito. También, se procura acelerar los tiempos que insumen los enjuiciamientos y destituciones de los magistrados y, dato adelantado hace meses, garantizar la participación de las víctimas de delitos durante todo el proceso judicial.

Según supo EL DIA, al menos los legisladores provinciales de Cambiemos ya están al tanto del carácter prioritario que tendrá para el gobierno esta reforma integral de la Justicia: se los adelantó la propia gobernadora Vidal y el ministro del área, Gustavo Ferrari.

LOS MATRICULADOS

Conviene volver a los abogados, que en la Provincia son unos 59.795 matriculados activos según datos oficiales de 2017. Esto representa 351 letrados cada 100 mil habitantes.

De acuerdo a la normativa actual, a cualquier abogado recién graduado, luego de un trámite en el Colegio de Abogados correspondiente, se le otorga la matrícula que lo autoriza a ejercer libremente la profesión, de acuerdo a la ley 5177 y su modificatorias, siempre que no incurran en los motivos de inhabilitación que cita esa misma norma.

Este letrado puede representar a un ciudadano en todas las instancias judiciales, desde la primera hasta la Suprema Corte.

Según el diagnóstico que realizó el ministerio de Justicia, los abogados sin capacitación adecuada redundan en juicios innecesarios, muy extendidos, a veces sin sentido. Y ese uno de los factores, junto a la poca oralidad, el exceso de causas por juzgados y demás pasos burocráticos, de las dilaciones que exhibe hoy el Poder Judicial bonaerense.

“Necesitamos profesionales mejor preparados para asesorar y litigar” se escucha en ciertos despachos oficiales donde analizan legislaciones comparadas -que versan en la revalidación permanente de la profesión- para llevarle los lineamientos centrales de la reforma a la gobernadora Vidal. Polémica asegurada en puerta.