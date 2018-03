Armaron un botín de medio millón en instrumental médico e implantes para traumatología

Por la madrugada, ladrones ingresaron por una casa vecina a una distribuidora que provee a clínicas, comercios y obras sociales

Ágiles, con herramientas adecuadas y selectivos con lo que encontraban, los ladrones que ingresaron a la sede empresa CyA Medical, en Barrio Norte, armaron un botín de instrumental médico e implantes para cirugías de traumatología que traducido en plata representa medio millón de pesos.

Tras es escruche en horas de la madrugada, la propietaria de la compañía proveedora de clínicas, comercios y obras sociales, Claudia Reina, seguía asombrada y apesadumbrada en la tarde de ayer: “Creo que es gente que sabía a qué venía. Se llevaron todo lo que pudieron. Por ejemplo, separaron los clavos (para intervenciones en los huesos) con más salida y de una caja que tiene mucho valor, desmontaron un implante de cadera”.

Las placas, tornillos y clavos, todos elementos elaborados en acero quirúrgico y en titanio, llegan a la empresa de Barrio Norte en robustas cajas de metal, ordenados sobre bastidores. Todo estaba guardado en placares de las habitaciones de la construcción de una planta, con formato de vivienda adaptada a la dinámica de la actividad administrativa. A la mañana, todo era desorden. Varias cajas de los costosos productos aparecieron abiertas y saqueadas. Los delincuentes se llevaron los productos en bolsas de plástico blancas que extrajeron del mismo local comercial. También sustrajeron alrededor de diez mil pesos en billetes.

El robo CyA Medical se dio en un contexto de constante actividad delictiva en la zona. Tanto que en la familia de Reina golpeó dos veces en dos días. En la madrugada del martes, sufrió un robo la casa de ortopedia de 7 entre 41 y 42, que tiene a su marido, Adrián Soldini, en la sociedad propietaria.

A instancias de la denuncia de un vecino, la Policía interceptó a un menor de 16 años que escapaba junto a otros dos jóvenes tras llevarse la recaudación del día anterior. Allí no tocaron la mercadería. Para entrar, rompieron la persiana y destrozaron el vidrio de la puerta. Ahora, en el comercio de Soldini analizan reforzar las medidas de seguridad.

Ayer, en CyA Medical el matrimonio y otros familiares colaboraban con el estibaje de la mercadería que se salvó del robo. La cargaban en una camioneta para ponerla a salvo de otra noche en la sede de la empresa. “La sacamos de acá hasta que tengamos las medidas de seguridad que vamos a necesitar en función de lo de esta madrugada”, le explicó Reina a este diario.

La inesperada jornada, en una firma que nunca había sufrido un robo, comenzó a primera hora de la mañana. “Nos dimos cuenta del robo cuando llegamos, a las 8.15. Los ladrones entraron desde la vereda. Después de saltar una reja de la casa del vecino llegaron al fondo y ahí rompieron una puerta y una reja”, contó la empresaria.

Se sospecha que actuó más de una persona. Y con agilidad. El enrejado que termina sobre la línea municipal está montada sobre un paredón y termina en dos filas de hierros afilados en punta, hacia arriba y al costado. Para superar esa defensa, hay que subir unos cuatro metros y esquivar los pinches.

Los ladrones estaban equipados con herramientas. A un metro de la puerta de la salida a la calle de la empresa, dejaron una llave francesa” de unos 50 centímetros de extensión (para tuercas grandes) y una barreta de hierro con mango de goma, de uso en gomerías.

Tras saltar por sobre el paredón y la reja, los escruchantes también debieron trabajar para romper la puerta de chapa del fondo de las oficinas. Además, aparecieron dobladas las rejas de dos ventanas en esa zona interior.

“Es muy raro lo que pasó” repetía Reina ayer. “Le pregunté a los vecinos y nadie escuchó algo. Por otra parte, en la cuadra no hay cámaras. En la Comisaría me dijeron que hay muchos robos en la zona”, comentó.

Por la mañana, los peritos buscaron evidencias y a la tarde en la empresa se entusiasmaban con la posibilidad de que se hubieran identificado huellas dactilares.

Según explicó Reina, la mercadería no está asegurada. Incluso, algunos productos no eran de la empresa. Los implantes que se llevaron de CyA Medical podrían terminar en las articulaciones de algunos pacientes con huesos rotos o gastados. Una fuente del sector contó que hay mercado negro para la circulación de ese tipo de productos. La reposición para la firma no será sencilla. “En estos momentos no puedo salir a comprar”, indicó la empresaria.

