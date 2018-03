Para "Toty" Flores, la situación social "está absolutamente controlada"

El diputado nacional y dirigente social Héctor "Toty" Flores (Cambiemos), afirmó hoy que la situación social actual es "de contención" y "controlada absolutamente", al dejar en claro que "no tiene nada que ver con las crisis de los años 90 y 2001". "He vivido la crisis de los '90 y 2001 y no estamos en esa situación para nada", dijo Flores en declaraciones a radio Mitre a propósito del pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Argentina que días atrás expresó su preocupación por la "delicada situación social" que vive el país.

Flores destacó la "contención social" que ofrece el Estado en los sectores más vulnerables y aseguró que si bien las organizaciones sociales piden alimentos "es distinto a tener hambre". "Uno visita los comedores y no están funcionando por falta de insumos sino porque la gente está contenida y los niños muchas veces no vienen", señaló el dirigente social fundador de la cooperativa La Juanita.

Para Flores, la situación "está controlada absolutamente y no por los punteros que extorsionan a la gente sino por la esperanza que tiene la gente" y "a pesar de que ha habido una fuerte militancia para decir que la crisis los iba a llevar puestos".

Consultado sobre la continuidad de los planes sociales, el dirigente de la Coalición Cívica-ARI planteó que "estuvieron bien durante la crisis, pero se han eternizado" y puso como ejemplo que en 1997, cuando comenzaron a implementarse, el movimiento que fundó rechazó los planes porque "iban en contra de la cultura del trabajo". "Eso nos salvó, porque los emprendimientos productivos en el barrio La Juanita nos pone muy contentos", aseguró.