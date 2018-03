Las preguntas de finanzas que deben hacer antes de casarse

| Publicado en Edición Impresa

El dinero no hace la felicidad, pero a veces la quita. La relación que cada uno tiene con el dinero es importante para que una pareja funcione. Vale la pena dejar de lado un minuto el romanticismo y hablar de asuntos prácticos: el dinero es uno de ellos.



Estas tres preguntas te darán pistas de si ambos son financieramente compatibles, lo cual no significa que ambos tengan la misma cantidad de dinero ahorrado, sino que para los dos el dinero ocupa un puesto similar en la vida.



Y qué cosas estarían dispuestos a hacer por dinero, y sobre todo, cuales no.



1. ¿Cómo gastar el dinero?



No hay respuestas correctas o incorrectas para esta pregunta, pero servirá para sacar información sobre los gustos del otro. Aunque no lo parezca es una pregunta que evitará crearse falsas expectativas. La manera en que cada quien decide gastar el dinero determina en buena medida el tiempo que la pareja va a pasar junta, y además los gustos que podrán compartir.



2. ¿Te angustia endeudarte?



Hay quien siente verdadera aversión a deber dinero y otros que lo llevan mejor, o al menos con cierta naturalidad. Para una pareja es importante determinar este punto porque puede ser un gran generador de problemas en el futuro. Las mayores inversiones de la vida adulta suelen hacerse en pareja.



3. ¿Ahorrás? ¿Qué porcentaje de tus ingresos considerás que debés guardar?



Ahorrar supone retrasar el disfrute en pos de un futuro que nadie sabe si llegará. Hay personas que lo asumen bien porque les compensa la seguridad de tener un colchón mientras otras no tienen ese hábito ni ningún interés en adquirirlo. Si uno se preocupa mucho por el futuro y el otro es más confiado, la decisión puede convertirse en un gran conflicto de pareja.



¿HASTA QUE LA TARJETA NOS SEPARE?



La tarjeta de crédito es un medio de pago que responde al “compra hoy y paga mañana”, con el que acabás debiendo al banco el dinero que has gastado y los posibles intereses derivados. Pero, si uno de los miembros de la pareja realiza compras descontroladas con ella, es posible que no llegue a fin de mes por tener que afrontar esos pagos indebidos y acumulados. Se impone tomar medidas para que la tarjeta no rompa la economía, ni la paz de la pareja, indican los expertos.

Entre los hábitos de uso, algunos pueden servir para buscar armonía en la pareja a la hora de gastar la plata. Entre estos, los especialistas recomiendan poner a la tarjeta un límite de gasto mensual, superado el cual, no sea aceptada, y decidir de mutuo acuerdo el límite máximo de gasto.

Los especialistas en economía doméstica resaltan la importancia de pedir la tarjeta al banco que menos gastos cobre por su uso, con el interés más bajo por el pago aplazado y con menor penalización por descubierto.



El día en que el banco les envía el extracto, analizar qué compras han sido superfluas.

Además, mirar los beneficios adicionales de la tarjeta: algunas entidades bancarias las vinculan a seguros de viajes o de hogar u otro tipo de coberturas que pueden ahorrarnos dinero a largo plazo, o planes de fidelización y descuentos.



Pagar algo en efectivo, porque no es bueno pagarlo todo con tarjeta, pues al no ver el dinero perdemos la noción del gasto. Aconsejan que ambos miembros de la pareja, en función de lo que ganan, aporten también un dinero líquido, especificando para qué gastos se va a usar. Además, consideran muy importante qué jamás tu deuda con el banco supere tus ingresos.



Más vale prevenir...



Que uno de los dos gaste por encima de sus posibilidades no solo genera tensión en la pareja y peleas en la intimidad de la casa, también puede llevar hasta el registro de morosos si no se puede hacer frente a esa deuda.



El uso correcto de la tarjeta que se mantiene en común debe ser algo prioritario y para ello es imprescindible hacer una lista clara de lo que está prohibido financiar con ella. Una economía familiar sana facilita un futuro feliz, pero una economía descontrolada lleva siempre al litigio y, en algunos casos, a la separación.