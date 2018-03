Hallaron el cuerpo del joven que se tiró al río durante una fiesta en un barco

El cadáver de David Peña apareció en el Río Luján. Investigan por qué se arrojó al agua y si se alejó de la embarcación nadando

El cuerpo del joven de 19 años que se arrojó el jueves por la noche desde un barco en la localidad de San Fernando, cuando participaba de una fiesta de cumpleaños, fue hallado ayer en el río Luján.

David Peña se tiró al agua poco antes de la medianoche del jueves último por razones que se desconocen. Según informó la Policía, a la altura del kilómetro 26,5 del Río Luján se encontró un cadáver con las características de Peña y más tarde fue reconocido por un familiar.

En el catamarán se festejaba un cumpleaños que había comenzado a las 21.30, con 167 personas a bordo.

El operativo de búsqueda se inició en la madrugada del viernes y continuó en la mañana de ayer a la altura del kilómetro 25,5 del río Luján, en San Fernando, abarcando un radio de varios kilómetros a la redonda.

Según distintos testimonios, Peña cayó mientras el catamarán navegaba por el Luján. Le tiraron un salvavidas pero no lo tomó y continuó nadando hasta que lo perdieron de vista, momento en el que alertaron a las autoridades.

El evento había sido organizado por el joven Gastón Canovas, quien alquiló el barco a la empresa Catamaranes Libertad, del puerto de Olivos, en San Isidro, para iniciar los festejos de su cumpleaños que iban a continuar el fin de semana en una quinta de la zona norte del Conurbano. Canovas había invitado a amigos y conocidos a participar de lo que denominó “Anochecer en el Río”.

“Subimos al barco a las 21.30, en Olivos, para festejar el cumpleaños y a eso de la una de la mañana, cuando el barco quedó varado, uno de los chicos se tiró al agua. Le tiraron un salvavidas pero no hizo caso, siguió nadando”, había explicado el viernes a la prensa Ariel, uno de los participantes de la fiesta. “No sé porque se tiró, no sé si estaba borracho o drogado, no lo sé”, dijo, y contó que después de lo ocurrido “nos bajaron del barco y nos llevaron a Prefectura, donde estuvimos hasta las nueve de la mañana”. Los oficiales de Prefectura encontraron bebidas alcohólicas y algunas drogas en la embarcación, según confirmó una fuente de la investigación, que buscará determinar por qué se arrojó y si rechazó un salvavidas mientras se alejaba del barco.