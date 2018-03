Brandsen venció al Decano y se coronó campeón de campeones

En una final atrapante, el Coronel derrotó a Everton y se alzó con la Copa de Campeones. Mansanta, el único grito de la tarde

Por FERNANDO ALEGRE

Ante un gran marco de público y en una cancha que estuvo a la altura, Everton y Brandsen definían al ganador de la cuarta edición de la Copa de Campeones.

En los primeros minutos el Decano se mostró mejor. Un buen desborde de Nahuel Aguirre encontró a Pablo Ferretti en el área, quien asistió a Gastón Galarza en la primera ocasión clara de la tarde. Sin embargo, el remate del volante se fue cerca del palo derecho defendido por Díaz Peña. Algunos minutos más tarde, sobre los 14 de la etapa inicial, nuevamente el conjunto de Gustavo Bianco avisó. Un nuevo desborde de Aguirre, de lo más peligroso de la tarde en quien hizo las veces de local en ADIP, encontró Felipe Roccuzzo en soledad. El “10” de Barrio Aeropuerto no logró pegarle con firmeza y la pelota se fue cerca del palo izquierdo.

A partir del deseo de Everton, Brandsen comenzó a encontrar espacios y así llegó la apertura del marcador. En una buena pelota profunda para Bidondo, el capitán del Coronel encaró a la defensa decana y fue derribado, obteniendo la pena máxima. Corrían 21´minutos de la primera parte cuando Leonel Mansanta se hizo cargo de la ejecución. El “10” visitante suspiró en dos ocasiones, miró fijo a Mareco y cruzó el disparo para llenarse la garganta de gol. Sin hacer demasiado mérito, pero con mucha prolijidad en lo táctico, el Coronel abrió el marcador en un partido que no había comenzado de la mejor manera. Los primeros 45´minutos se fueron con Everton intentando acercarse al empate, con más deseo que ideas, como toda la tarde.

En el complemento, el auriazul mostró el mismo intento por conseguir la paridad. Aguirre lo tuvo ni bien iniciada la segunda etapa. Sin embargo, su remate se encontró con la seguridad del arquero tricolor. Los minutos transcurrieron con el Decano aproximándose al área rival. Ferretti intentó, con un disparo cruzado que no encontró arco a los 22´minutos y algunos instantes más tarde, el propio delantero conectó de cabeza un centro bajo, que se alejó cercano al horizontal. Ante un rival ya inmerso en el terreno de la desesperación, Brandsen se agrupó bien en defensa, cedió espacios y pudo liquidarlo de contra en los pies de Cicutti. Sin embargo, el ingresado delantero no conectó bien un pase de Galatti y definió alto para tranquilidad de la parcialidad local. Pese a esto, y cuando Mareco se disponía a poner la pelota en el área tricolor, el árbitro Pereyra decretó el final, desatando la alegría del equipo de Verardo y toda la parcialidad que lo acompañó. Los festejos en cancha no se hicieron esperar. Y, luego de la vuelta la olímpica, el vestuario visitante entonó la característica canción de la serie “La casa de Papel”. Al ritmo de “Bella Ciao”, jugadores y cuerpo técnico celebraron este nuevo logro.

El Coronel se quedó con la Copa de Campeones y pudo festejar en la previa al inicio del torneo, el próximo sábado ante Peñarol.