Suárez como Susana: la criticaron “de acá a la China”

La interpretación de la mujer de Vicuña como la diva de los teléfonos en la serie de Sandro hizo arder las redes sociales

| Publicado en Edición Impresa

Era uno de los capítulos más esperados, sin embargo, no recogió buenas críticas, aunque eso no evitó que el rating la volviera a acompañar. “Sandro. La serie” emitió su quinto capítulo, en el que La China Suárez no gustó como una Susana que histeriqueaba a Sandro, en sus años mozos.

La fan número uno de Susana, la famosa Lorna, no evitó opinar.

“Reconozco que es difícil que a mi me guste alguien haciendo de Susana porque la amo y soy muy exigente pero de todas formas no me parece que sea ella y no identifico a mi ídola en el personaje que hace la China”, tiró, contundente. Para ella, la mejor elección, hubiera sido Lucía Celasco, heredera natural de la diva: su nieta.

Y los tuiteros se hicieron un festín.

A la China le cuestionaron la actuación, con críticas de la talla de: “Una pregunta, la China Suárez está haciendo de Susana? O es la China haciendo de Vicky Xipolitakis con peinado retro? Susana se está pegando un tiro ahora” o “Se acuerdan de Sebastián Estevanez? Volvió en Forma de China Suárez imitando a Susana Giménez”.

Aunque también se quejaron de los guiones de la producción, por incluir expresiones y comentarios que la diva recién utilizó décadas después de aquella época, cuando se lanzó a conducir el programa que ya lleva treinta años en pantalla, como los clásicos “me muero” o “los amo”.

Tampoco les gustó el guiño que los libretistas incluyeron a un episodio que llegaría décadas después a la vida de Susana.

“Te salva ser el más lindo de todos, sino te tiraría un cenicero por la cabeza”, le dice en la serie Su a Sandro, en referencia al famoso ataque de la diva de los teléfonos a su ex marido: Huberto Roviralta. Angel de Brito lo calificó como “cualquiera”.

De todos modos, el rating sigue acompañando a la ficción.

En la emisión del lunes, “Sandro. La serie” cosechó un promedio final de 15.2 puntos con picos de 17, convirtiéndose en lo más visto de la jornada, según los datos de Ibope.