La bronca de Carlos Tevez: "En una final no nos puede pasar"

Carlos Tevez quedó muy dolido por la derrota y al referirse al partido señaló que "River no fue más inteligente... No recuerdo una jugada que ellos nos lleguen. En el mejor momento nos pegaron otra piña".

Pero hubo más definiciones del Apache: "Armani sacó pelotas muy buenas. No me quedo con esas atajadas sino con los goles que nos marcan... Jugando una final no nos puede pasar. Te da bronca perderlo directamente. No hay que buscar excusas. El partido se dio así: ganaron, fueron campeones y nos quedamos sin nada".

Finalmente añadió que "Pensábamos que podíamos empatarle. En el mejor momento de Boca nos hacen el segundo. Fueron errores nuestros porque son dos jugadas asiladas, ellos no llegaron".