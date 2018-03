La actuación de Juana Viale en Edha dejó un sinfín de críticas

El estreno de la primera serie argentina en Netflix no dejó un buen sabor de boca a quienes vieron Edha. La serie que protagoniza Juana Viale se llevó varias críticas por la actuación de la nieta de Mirtha Legrand.

Al sinfín de comentarios negativos se sumaron también personajes públicos como Jorge Rial, quien fue lapidario: "Empecé a ver #EdhaNetflix. Es un suplicio. Pero no contentos con la pésima historia y @ViaJuani como protagonista, encima ponen su voz en off todo el tiempo. ¿Dónde está la @CIDH cuando se la necesita?", escribió el periodista.

Otro periodista que criticó duramente la actuación de Juana fue Diego Papic. "Vi el primer capítulo de Edha. Es malísimo y lo empeora Juana Viale con su voz en off de Rivotril", deslizó en Twitter.

Las críticas no cesaron allí. Cientos de usuarios se mostraron muy disconformes con la tira. Si bien muchas críticas fueron apuntadas directamente contra la voz en off de Juana, la mayoría de los comentarios negativos se los llevó la propia actriz por su desempeño.

