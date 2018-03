Argentina en Netflix: “Edha” o cómo la tevé local desaprovechó una ventana al mundo

Nombres de peso como Burman o Hendler no fueron suficientes para hacer lucir la serie protagonizada por la inexpresiva Juana Viale

María Virginia Bruno

vbruno@eldia.com

El estreno más interesante del fin de semana para ver en Netflix era, sin dudas, “Edha”, la primera serie original argentina bajo el sello del gigante on demand. Sin embargo, lo que debería haber sido un placer se convirtió en una tortura de diez capítulos marcados por una sola cosa: la inexpresividad de Juana Viale.

Ambientada en el mundo de la moda -Juana es Edha, una diseñadora de renombre-, la historia se enreda entre tramas y patrones que se abren sin sustancia por todos los frentes, resultando un guión confuso y con situaciones inverosímiles que se tornan, en ocasiones, un chiste para el espectador.

De movida, la voz en off de la protagonista causa rechazo. En vez de meternos en la historia, con datos y detalles de un pasado turbio, aburre y desconcentra por su desabrida narración.

En medio del avance de las entregas monocordes, la ocurrencia de reproducir la serie en la versión doblada al inglés seduce y no falla. Es, sin lugar a dudas, más entretenida que la original.

El conflicto central de la serie se desarrolla alrededor del incendio de un taller clandestino que cose para Edha, en el que muere el capataz y varios empleados. El capataz es hermano de Teo, que hará lo ¿imposible? para entrar en el universo de la diseñadora para vengarse.

El problema con Teo es que está interpretado por un español (Andrés Velencoso), que se esfuerza por ocultar su acento para darle vida a un inmigrante de dudosa procedencia que, a su vez, intenta hablar como argentino. ¡Wow! Demasiado para oídos que todavía no pueden asimilar la voz en off de la protagonista. ¿No hubiera sido más fácil contratar a un argentino y ya?

Y el problema de Edha… es Juana. Con un personaje que le calza a medida (Edha es malcriada, soberbia, rebelde, canchera y caprichosa), su actuación no es creíble, se muestra forzada, acartonada. Ni siquiera su forma de caminar en la ficción parece verdadera, se mueve en pose, anda y habla a desgano… como en la vida real. Su belleza al natural no admite crítica alguna aunque con eso, en esta oportunidad, no alcanza para nada. Su nombre, sin embargo, pesa y convoca espectadores por sólo aparecer entre los créditos.

Entre Edha y Teo no hay química, no hay feeling, aún a pesar de las eróticas escenas en las que quedarán involucrados. Son insulsos, no provocan nada, ni siquiera esas ganas que nacen en el espectador de “hinchar” para que gane uno o el otro. Nada.

Del resto de las actuaciones, se destaca la de Sofía Gala, en la piel de la rebelde Celia, con sus ganas de salir del fango a cualquier costa. Moria, el fin de semana, estuvo picante en Twitter diciendo, sin decirlo, que lo mejor de la ficción era su hija -orgullosa mamá-, sin ni una mísera mención para la nietísima.

Echarri, como el padre abandónico con altas chances de convertirse en miembro de la Corte Suprema de Justicia, de lo mejorcito. En la misma línea se ubica Osmar Núñez, el corrupto padre de Edha, que no entiende de escrúpulos. También ubicamos en este podio a Juan Pablo Geretto (“Mi maestra normal”), la misteriosa mano derecha de Edha, que terminará tomando más protagonismo de lo esperado. Y a Daniel Hendler, el sabueso fiscal que no se detendrá hasta acorralar a la diseñadora y a su padre, ávido por cerrar una historia que data de años...

Flavio Mendoza aporta un toque de frescura a la producción, como Yastin, el dueño de una agencia de modelos de “belleza alternativa”, como ellos le llaman; y Antonio Birabent, como el padre de la mejor amiga de la hija de Edha (Delfina Chaves, bien), le suma oscuridad y morbosidad a la trama.

Daniel Burman, detrás de “El abrazo partido” (2004), “Derecho de familia” (2005) y, entre otras, “El rey del once” (2016), apostó a la convencionalidad para contar una historia floja desde el guión y desde la actuación principal. El resultado está a la vista: una crítica unánime que le ha bajado el pulgar.

La producción se filmó en 16 semanas, entre Recoleta y Lugano, e incluyó a un equipo de trabajo de más de 200 personas, entre los que se destaca Marcelo Salvioli, considerado como uno de los mejores directores de arte y fotografía del país.

El vestuario, inobjetable. Para la serie, la diseñadora Jessica Trosman creó una línea especial, inspirada en los hechos que propone la turbia historia.

Con final abierto e increíble (de la villa a las pasarelas de Milán con una escala en Ducati), la historia de “Edha” tiene varios cabos sueltos para cerrar, quizás, en una segunda temporada. Sin embargo, a estas alturas, ese anuncio sería casi un milagro.

Producciones originales de similar flojo debut como “Marsella” (Francia) y “Las chicas del cable” (España) tuvieron, sin embargo, otra oportunidad, con renovación de temporada.

Habrá que ver qué pasa con “Edha”, la primera producción argentina de Netflix, que desde el viernes se puede ver en más de 190 países, con una muestra que ni de cerca se aproxima a lo mejor de la factura televisiva nacional.