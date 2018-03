El gobierno sumó un plus por capacitación para los docentes y los gremios dijeron que “no”

Ofertó $3.000 al año para quienes se capaciten 148 horas cátedra fuera del horario escolar. Por lo demás, mantuvo el 15% de suba salarial en 3 cuotas y el presentismo

El gobierno bonaerense ofreció a los docentes que se capaciten 148 horas cátedra al año fuera de servicio (fuera del horario escolar) $250 por mes, es decir, $3.000 al año. Ese fue el cambio respecto de la propuesta anterior, que se mantuvo en un incremento salarial del 15% en tres cuotas, sin actualización automática por inflación (cláusula gatillo) pero con una cláusula de revisión en octubre y $6.000 anuales por asistencia perfecta.

Como la gratificación por capacitación “no conforma salario y no la cobran los jubilados, al igual que el premio por presentismo”, todos los gremios rechazaron en forma tajante la proposición.

En ese marco anunciaron que hoy, desde las 18, realizarán una marcha de antorchas en la Ciudad de Buenos Aires, que el martes 27 se movilizarán en nuestra ciudad junto con estatales y posiblemente médicos y judiciales, al tiempo que definieron un paro sin fecha. Según pudo saberse, si la negociación “sigue estancada” se acordaría el día de una medida de acción directa “después de la movilización del 27”.

Volviendo al encuentro paritario de ayer, los representantes sindicales subrayaron que “el gobierno reiteró por quinta vez consecutiva la misma propuesta”.

“No es la misma. Si ellos no quieren ver como mejora un incentivo por presentismo y por capacitación, es otra cosa”, respondieron desde el entorno de María Eugenia Vidal.

“por fuera del salario”

En cuanto a dicho plus por capacitación fuera de servicio, los docentes dijeron que “junto con el premio por presentismo representan 750 pesos más por mes para los maestros y profesores que no se enfermen en todo el año y que cumplan con la capacitación externa. Esa cifra, además de ser insignificante en un contexto de inflación descontrolada, no aporta para la antigüedad y no la reciben los pasivos, pues se trata de dinero por fuera del salario”.

Antes de poner la oferta sobre la mesa, el gobierno, a través de su ministro de Economía, Hernán Lacunza, realizó “un detallado informe sobre el presupuesto provincial, en el que explicó el déficit que tiene la Provincia y la inversión que se está haciendo hoy en educación, en especial en infraestructura escolar”, comentaron fuentes oficiales, y detallaron que “Lacunza dijo que la inversión en infraestructura es de 5.097 millones de pesos”, al tiempo que insistió en que “la Provincia gasta 19.110 millones en suplencias por ausentismo docente”.

Luego hicieron la propuesta formal, y tras el rechazo de los seis gremios (Feb, Suteba, Sadop, Uda, Udocba y Amet) hubo un cuarto intermedio de unos minutos.

Al cabo del mismo, el gobierno “manifestó la voluntad de seguir conversando por treinta días, y propuso liquidar con el salario de marzo una suma a cuenta de un futuro acuerdo paritario”. El monto ofertado fue de $1.800 para salarios inferiores a $15.000; de $2.700 para sueldos de entre $15.000 y $20.000; de $3.500 para haberes de entre $20.000 y $30.000, y de $4.500 para los salarios superiores a los 30 mil pesos.

“desmantelamiento”

Al salir de la biblioteca del ministerio de Economía bonaerense, donde se llevan a cabo las reuniones paritarias, los dirigentes gremiales endurecieron su discurso respecto de los encuentros anteriores.

Para el titular del Suteba, Roberto Baradel, “la reiteración de la misma propuesta demuestra claramente que el gobierno no tiene voluntad de avanzar en un acuerdo con los docentes”, dijo y, sin hacer pausa alguna, lanzó: “Queremos denunciar el cierre de los bachilleratos de adultos, los cambios en formación profesional (los centros de esa rama pasarán al ministerio de Trabajo), los cierres de cursos, la situación de las escuelas rurales, del servicio alimentario y de la infraestructura escolar. ¿Saben cuánto invierte el Ejecutivo en infraestructura? El 4% del presupuesto educativo”, afirmó.

Su par de la Feb, Mirta Petrocini, señaló la necesidad de cerrar la negociación porque “hay que ocuparse de muchas cosas, ya que están desmantelando el sistema educativo”, disparó.

“no se entiende el rechazo”

En diálogo con este diario, y consultado sobre la posibilidad de instrumentar un pago a los docentes si la negociación se dilata, Hernán Lacunza resaltó que “eso se lo propusimos hoy (por ayer) y lo rechazaron. No se entiende el rechazo, pues sería a cuenta de un futuro acuerdo”, puntualizó.

Sobre su exposición acerca de la situación económico-financiera de la Provincia dijo que “lo que buscamos fue evitar la confusión, ya que se dice que tenemos fondos adicionales y que se aumentó el impuesto inmobiliario, pero al presupuesto pueden acceder todos y ahí está el déficit, y en materia impositiva hay que aclarar que, por otro lado, se bajó Ingresos Brutos”.

Por último, explicó que la negativa de aplicar la cláusula gatillo tiene que ver con que “es una herramienta para un contexto de inflación creciente, inestable, y hoy la tendencia es claramente a la baja”, remató.