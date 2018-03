Aguer se refirió a la agresión de un cura a una joven egresada

"Lo que hizo fue un disparate", dijo esta tarde

En las últimas horas se viralizó un video en el que se ve a un párroco de la Catedral propinarle una patada a una joven que estaba celebrando su recibida.

Las imágenes causaron un gran repudio en las redes y la joven agredida contó que realizó junto a su compañera de celebración una denuncia en la DDI.

Por la tarde, Monseñor Héctor Aguer se refirió al respecto y dijo sobre el involucrado, Esteban Alfón: "lo que hizo fue un disparate".

Luego, expresó: "me pareció una cosa increíble, sin justificación. Pero me gustaría decir a modo de explicación que aquí ocurre algo que no debería ocurrir. Es común que las escalinatas de la Catedral sean utilizadas para festejar y tiren huevos, harina. Todo queda ahí".

Aguer aseguró que el cura "está arrepentido" y que si la afectada se acercara "le pediría disculpas personalmente".

Finalmente, indicó a los medios que todavía no tuvo contacto con Alfón, pero que luego de las Pascuas "vamos a hablar".