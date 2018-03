Video.- Agresiva reacción de un cura durante festejo de egresadas en la Catedral

Un festejo de egresadas de la Facultad de Periodismo de La Plata ayer en la escalinata de la Catedral derivó en un escándalo luego de que el párroco Esteban Alfón, molesto con la celebración, pateó por detrás a una de las jóvenes, cuyos allegados que formaban parte del festejo registraron la violenta reacción con un celular.

Las imágenes fueron publicado por una de las chicas en Twitter y rápidamente se expandieron por las redes sociales.

En el video las jóvenes aparecen con bengalas de humo y embadurnadas de harina y huevo y otros elementos típicos de los tradicionales festejos de recibidas, aparentemente acompañadas de amigos, compañeros y familiares, cuando entra en escena el cura y le propina una patada a una de las egresadas.

Luego de que la filmación trascendiera con fuerza en las redes, y en medio de una ola de comentarios en rechazo al agresivo accionar, el sacerdote dio su descargo ante la prensa al señalar que "salí a decirles que no tenían derecho a ensuciar y ellos vinieron a gritarme".

Asimismo, expresó que las imágenes no muestran toda la secuencia y ante las advertencias de las jóvenes de una posible denuncia deslizó que "ellas tienen todo el derechos de hacerlo y presentarán las pruebas, pero no muestran todo lo que ocurrió".

El sacerdote contó: "La corrí como si fuera una silla, fue por reflejo, no tuve la intención de pegarle una patada; una patada es otra cosa, reconozco que es imprudente, pero de ahí a pegarle una patada, no".

"Al fin y al cabo es una iglesia, tengo que cuidarla, pero me arrepiento", agregó Alfón.

"Yo le dije a los padres: ¿Ustedes hacen eso en la puerta de sus casas?" añadió el párroco.

Según denunciaron las jóvenes, luego de la reacción del cura, a quien calificaron de "machista", apareció otro hombre que "le pegó a un compañero y tiró por la escalera a una amiga".

Alfón, además, refirió a que la difusión pública de las imágenes puede estar relacionada a que "en Semana Santa siempre hay un palo para la iglesia y la Catedral de La Plata es constantemente saboteada".

"Veo que para muchos hay un acto de desprecio y eso me dolió en ese momento. Me molestó, es como si en la puerta de tu casa fueran a tirar basura constantemente. Por qué no lo hacen en una plaza", insistió.