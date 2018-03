Cavallaro disparó contra Estudiantes

| Publicado en Edición Impresa

El volante ofensivo de San Lorenzo, quien se recupera de una operación de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, se refirió a su paso por Estudiantes de La Plata y no tuvo las mejores palabras para recordar su transitar por el club que preside Juan Sebastián Verón.

“En Estudiantes sólo me operaron el ligamento interno y me dijeron iba a andar bien. Pero consulté a tres médicos distintos y me sugirieron que me tenía que operar sí o sí el cruzado porque en dos años no iba a poder jugar más al fútbol“, expresó en declaraciones a radio la Red.

Además, quien estuvo en la filas del Pincha entre el 2016 y el 2017, completó: “Me hice cargo yo de la operación de la rodilla. Si yo no me pagaba la intervención quirúrgica por ahí no iba a poder seguir jugando al fútbol”.

Cavallaro regresó a San Lorenzo de Almagro a mitad del año pasado, tras cumplir el préstamo por un año en Estudiantes. Pero una sorpresiva operación de ligamentos de la rodilla derecha, a raíz de una antigua lesión contraída en el club platense por la cual ya había sido intervenido quirúrgicamente, lo dejó todo el segundo semestre de 2017 sin poder competir.

Por último, el surgido de las inferiores de Unión de Santa Fe, expresó: “Yo creo que en Estudiantes debieron operarme todo junto: el ligamento interno y también el cruzado. Pasé muchas cosas feas en el medio”, finalizó el volante que en el Pincha disputó 33 partidos entre torneos locales y copas internacionales y que convirtió en 5 ocasiones.

Una vez que complete el plazo de la recuperación, Cavallaro espera volver a retomar el nivel que hizo que el club de Boedo posara sus ojos en él.