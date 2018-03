Confesiones muy hot: “en el sexo me entrego y me relajo”, dijo Nicole

| Publicado en Edición Impresa

Son compañeros en “Tardes nuestras”, que ella conduce por KZO, pero ahora se encontraron en “No te duermas”, el programa que Robertito Funes encabeza por C5N. Allí, Nicole Neumann habló de sus relaciones amorosas, de sexo y dejó picantes declaraciones.

De movida se definió como una persona “sensible”, “escorpiana” y “muy fuerte”, y aseguró que tiene “buen timing en todo”, incluso, en el sexo.

Pícaro, Robertito quiso saber intimidades de la blonda, quien manifestó: “En el sexo no soy así para nada, tengo mis momentos que me entrego y me relajo, que también lo necesito”. Aunque dejó en claro que “muchos hombres se asustan porque parece que fuera difícil”.

Consultada por Facundo Moyano, sorprendió la frialdad con la que lo definió. Eligió decir que era “alguien con quien salía”, para resumir sus casi seis meses de ¿amor?

Y se refirió a cómo está ahora su vida, dedicada a la crianza de sus hijas y con mucho trabajo. “Estoy en una etapa de reacomodamiento general. Es mucha cosa para volver a acomodar después de once años con una misma persona, un formato de vida”, dijo, en relación a su separación de Fabián Cubero.

Preguntada por su estado ideal, consideró que preferiría atravesar siempre “el estado del amor”. Y explicó: “Me gusta estar enamorada, compartir con otro. Me cuesta estar sola pero quiero tener con quien comentar una película el domingo, dormir en cucharita, con quien viajar y compartir”.

Además, habló sobre sus inicios y contó que de chica quería ser veterinaria y bióloga marina, y que gracias a una amiga de su madre se metió de chiquita en el mundo de la publicidad, pero no le convenció del todo.

A los 12 años, de la mano de Pancho Dotto, debutó en las pasarelas y desde entonces su historia es conocida como una de las modelos más lindas del país.