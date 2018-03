Macri abrió el ciclo lectivo en una escuela de Corrientes

En medio del paro por 48 horas anunciado por el gremio CTERA, el Presidente asistió a un establecimiento de la localidad de Bella Vista. Pidió a los padres no "desentenderse" de la educación de los chicos y elogió la labor de los maestros

El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy que "el desafío del Siglo XXI es estar en capacitación continua" y que los padres no pueden "desentenderse" del tema de la calidad de la educación "ni dejar a los maestros solos" en la tarea, al inaugurar el ciclo lectivo 2018 desde la localidad correntina de Bella Vista.

Durante su discurso, el jefe de Estado subrayó que no habría educación en el país si los maestros "no pusiesen el amor que ponen, la generosidad, la cercanía y el cuidado" en su tarea. "Nada sería posible" sin los docentes, insistió.

Asimismo, dijo hoy que le "dolió" compartir los resultados de las pruebas educativas Aprender porque "demostraron que estamos con problemas graves" y agregó que eso podría significar que esta generación no esté preparada para "enfrentar los desafíos del trabajo", pero aseguró que la solución "no es esconder los resultados" porque "no le tenemos que tener miedo a la verdad".

Luego, Macri inaugurará dos nuevos establecimientos escolares y visitará obras de desagües pluviales que se financian con fondos provenientes de Nación.

En tanto, ya de regreso a la ciudad de Buenos Aires, a las 15hs., el Presidente encabezará en el Salón Norte de la Casa Rosada una reunión de seguimiento de gestión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Allí, el titular de la cartera, Lino Barañao, y miembros de su gabinete expondrán sobre el software GENis, destinado a registros provinciales de genética forense, entre otros temas.

Una hora y media más tarde, el jefe de Estado presidirá, también en el Salón Norte de Casa de Gobierno, una reunión de seguimiento de gestión del ministerio Relaciones Exteriores y Culto, a la que asistirán el canciller Jorge Faurie e integrantes de su equipo.