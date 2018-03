Motociclistas se quejaron por un aumento del 100% en el valor de las patentes

Los dueños de estos vehículos salieron a pedir que reconsideren esta suba porque es la segunda consecutiva

| Publicado en Edición Impresa

Las patentes de las motos volvieron a aumentar este año de una manera que indigna a los motociclistas de la Ciudad, porque duplicaron los valores del año pasado y no consiguen determinar cuál fue la variable para justificar semejante suba. “No podemos seguir permitiendo este abuso, nos preguntamos con qué criterio establecieron en las patentes un aumento anual del 100%”, dijo Jaime Sanz, quien el año pasado pagó por su moto Honda NC700 2015 cinco cuotas de $809 y ahora le llegó la primera cuota de $1757. Según la Comuna, cambió el método de liquidación de patentes.

El desmedido aumento impulsó a Sanz a realizar un reclamo en la Municipalidad donde finalmente le reconocieron que se había producido un error en el valor de cada cuota y que en lugar de pagar $1757 tenía que pagar $1615. “Si no reclamaba terminaba pagando una suma que no era, pero nunca me contestaron por qué hubo mas del 100% de aumento en la patente”, dijo el motociclista.

El vecino sostuvo que por la misma moto y modelo en Tigre se pagan $3000 anuales: “acá se cobra cualquier cosa, sin ningún criterio claro, sin decir qué justifica un incremento de mas del doble de un año al otro”. El contribuyente también envió un correo electrónico al Concejo Deliberante local y expuso su denuncia en la Defensoría del Pueblo, pero se le informó que primero tenía que reclamar por escrito a la APR y en función de la respuesta se avanzaría en el planteo de los contribuyentes afectados.

En esa línea se analiza la presentación de un documento que cuente con la firma de la mayor cantidad de motociclistas posibles.

El mismo impacto sufrió Juan Carlos Benavídez quien contó que por su Yamaha FJR 1300 modelo 2008 pagó durante el año pasado, después de las protestas por el monumental incremento que recibieron a raíz del revalúo de las motos, cinco cuotas de $540 que este año el Municipio llevó a $1300.

Los motociclistas entienden que el importante aumento que experimentaron las patentes el año pasado se debió a que tuvo que homologarse la valuación fiscal con el registro que tenía la Municipalidad y acorde a los valores de las motos se adecuaron las patentes.

Sin embargo, los afectados por el “patentazo” se preguntan qué fue lo que en este año dio lugar a una suba de esta magnitud. Por caso Fabián contó que en su caso “lo mataron” porque pasó de pagar $850 a $1200.

Martín fue otro de los motociclistas que el año pasado presentó en la Municipalidad una nota que dio lugar al inició de un expediente que lleva el número 4475/17, pero nunca recibieron una respuesta.

“Tuvimos una reunión con autoridades y la única conclusión fue que hiciéramos un proyecto y lo presentáramos ahí en la APR”, dijo.

Sergio Fernández también rechazó el aumento de las patentes, el año pasado pagó por su Honda Nc700x un total de $4000 y, cuando termine el 2018, habrá pagado casi $7000. Planteó además que ese medio de transporte debería tener otra consideración en la sociedad: “la moto tiene más para aportar que lo ven o imaginan, debería pagar menos patente y contar con lugares para estacionar - cosa que ocurre en el mundo y otras ciudades”, aseguró.

Es que todo genera mucha confusión entre los motociclistas que ejemplificaron que el año pasado el municipio arrancó enviando patentes por una Honda Nc700x año 2015 con un monto anual de $9175. Luego de la protesta de los motocilistas consiguieron que se rebajara a $ 3740; pero ahora se subió a $ 7700.

El dueño de una Scooter Kymco People 250 de 2011 dijo que el año pasado pagó cinco cuotas de $186,80 - un total de $ 934 - y ahora deberá pagar por cuota $342,40 - un total de $1712, o sea un aumento del 83%-

Seba Irazusta también se sumó al reclamo porque el año pasado por una Yamaha MT-03 2016 pagaba $3680 anuales en 5 cuotas de $736 y este año deberá pagar $6420 en 5 cuotas de $1284. En este caso el aumento fue del 75%.

CAMBIOS

Desde la Administración General de la Agencia Platense de Recaudación informaron que el año pasado se cambió el método de liquidación de las motos, pasando de uno por cilindrada y antigüedad a otro por valuación de las mismas, igual al que existe para los autos.

Cabe mencionar que anteriormente las motocicletas liquidaban por cilindrada y año, sin tener en cuenta el valor de la misma, lo cual provocaba que los propietarios de motos de gran valor pagaran hasta veinte veces menos que el dueño de un auto con valuación similar.

En ese sentido, se explicó que aplicar dicha metodología, en algunos casos, puede implicar incrementos y por esa razón, lo que se hizo fue aplicar un tope al aumento, que aun así puede ser alto en situaciones puntuales. Sin embargo, terminan siendo mucho menores a lo que serían de no aplicarse tales topes.

De todos modos, todavía están muy lejos de lo que pagan los autos. Por ejemplo: una Harley Davidson modelo 2010 valuada en $450.000 paga aproximadamente $1300, cuando un auto de igual modelo y valuación paga alrededor de $4200.

La modificación que se realiza desde el año pasado va en búsqueda de la equidad tributaria. En ese sentido, la liquidación se da con el objetivo de las mismas tengan un desempeño similar al de los automotores.