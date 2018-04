Hackers en YouTube eliminaron el video más visto de la historia

El videoclip de "Despacito", hit del Luis Fonsi que se consolidó como el más visto de la historia de YouTube, fue eliminado de la plataforma junto con los de otros artistas, como Shakira y Taylor Swift, aparentemente por una banda de hackers.

En lugar de "Despacito", que recientemente alcanzó las 5.000 millones de visualizaciones, los atacantes pusieron una imagen de la serie "La Casa de Papel".

El videoclip fue eliminado junto con los de más de 10 artistas, entre ellos Maroon 5, Drake y Selena Gómez, cuyos videos habían sido posteados por la empresa Vevo.

Dos cuentas en Twitter, "Prosox" y "Kuroi'sh", se atribuyeron la autoría del hecho y según sitios especializados aparentemente lograron hackear tanto las cuentas de Vevo como la de la presidenta de YouTube, Susan Wojcicki.

No No 😮 Hey @LuisFonsi @daddy_yankee, a hacker just deleted your Despacito song from YouTube. pic.twitter.com/0YPzizRGVc