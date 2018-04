Caso Ciccone: Vandenbroele complicó a Boudou, Brito, Echegaray y Núñez Carmona

Indicó que participaron en la operatoria para la compra de la ex Ciccone Calcográfica. Se refirió al contrato con Formosa

El arrepentido Alejandro Vandenbroele afirmó ayer que el titular del Banco Macro, Jorge Brito, financió la compra de la ex Ciccone Calcográfica, en lo que definió como “un negocio terrible económico” e indicó que participaron además el ex vicepresidente Amado Boudou y su socio José María Nuñez Carmona.

Al prestar declaración indagatoria por primera vez desde que se convirtió en un imputado protegido en el juicio oral en su contra por Ciccone, Vandenbroele aludió además al rol del entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray y hasta dijo que habló por teléfono en relación al tema con el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli.

“No tengo dudas que había un negocio terrible económico entre los Brito y Boudou y Nuñez Carmona”, sostuvo Vandenbroele, quien, no obstante, dijo desconocer detalles, en una declaración ante el Tribunal Oral Federal 4.

“Jorge Brito padre e hijo tenían relación con Boudou y Núñez Carmona; entre ellos cuatro se define el ingreso del Grupo Macro en el tema Ciccone”, agregó.

Refirió además que Núñez Carmona le dijo que “el dueño de Ciccone iba a ser Jorge Brito” pero no podía aparecer en la sociedad para no generar reclamos por parte de acreedores de la ex Ciccone, ante un grupo económico fuerte.

También aludió a que “tenían pensado hacer negocios con los Brito dentro y fuera de Ciccone” y que Raúl Moneta también participó con falsos préstamos a la sociedad para adquirir la empresa que “era una pantalla” porque, en realidad, “todo era de Brito”, dijo.

“Las decisiones más importantes las iban tomando entre Boudou y Jorge Brito”, agregó Vandenbroele en una indagatoria en la que ratificó y amplió mucho de lo que había dicho ante el fiscal federal Jorge Di Lello cuando ingresó al sistema de imputado protegido.

En lo referido a la operatoria por Ciccone, aportó correos electrónicos, contratos y otra documentación que, en parte, lo relacionaba con ejecutivos del Banco Macro y con Núñez Carmona.

Sobre Scioli, contó que habló con él una vez por teléfono en medio de gestiones para obtener financiamiento del Banco Provincia para Ciccone. “Quedate tranquilo Alejandro que lo tuyo va a salir”, sostuvo que le dijo Scioli.

En el inicio de la audiencia, Vandenbroele pidió declarar, pero su defensa solicitó y logró que Boudou y Núñez Carmona siguieran sus dichos desde una sala en el sexto piso de los tribunales federales de Retiro, para evitar que su cliente se sintiese intimidado.

De traje azul, corbata al tono y anteojos de lectura, el arrepentido detalló durante horas las distintas operaciones que hizo desde que comenzó a trabajar con Núñez Carmona, el amigo de Boudou, por entonces Ministro de Economía de la Nación.

Siempre “según dichos de Núñez Carmona”, el acusado dijo saber que “Ricardo Echegaray tenía instrucciones desde las más altas esferas del gobierno nacional” para favorecer el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica.

Y dijo que lo convocaron para darle estructura a una sociedad para el primer negocio, un contrato “simulado” para la reestructuración de la deuda pública de Formosa, con Gildo Insfrán como gobernador y Boudou como ministro de Economía de la Nación.