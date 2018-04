¿Vuelven los Stones?: los británicos podrían regresar al Estadio Único en 2019

El combo de Mick y compañía estaría ajustando detalles para anunciar su llegada, por segunda vez en tres años, a nuestra ciudad

¿Vuelven los Rolling Stones a la Ciudad? La mítica banda inglesa visitó La Plata durante 2016, cuando realizó tres shows en el Estadio Único en el marco de su gira latinoamericana “Olé Tour”, y por aquellos días se rumoreaba que el combo de Mick y compañía comenzaba con aquella gira el largo adiós de los escenarios. La banda, sin embargo, nunca confirmó las versiones y, con cada acción, parecían desmentirlas: ese mismo año publicaron su primer disco de estudio en 11 años, “Blue & Lonesome”, un regreso a las raíces bluseras de la banda, y un año más tarde del lanzamiento, realizado en diciembre, iniciaron un nuevo tour mundial, “No Filter”, que por ahora ha recorrido solo estadios europeos.

Sin embargo, con el material nuevo en la calle, se espera que la banda vaya anunciando nuevas fechas por el mundo en los próximos meses, y crecen las voces que por lo bajo afirman que los Stones volverán a América latina. Incluso, ya estarían constatando con su ajetreada agenda las fechas y negociando los costos para regresar al Estadio Ciudad de La Plata, el recinto de preferencia del productor Daniel Grinbank, el productor que ha traído a los de Londres en cada una de sus visitas al país.

Grinbank ha declarado en varias oportunidades que el recinto platense tiene como ventajas sobre otros estadios en los que ha trabajado, además de la modernidad de sus accesos e instalaciones, el hecho de que no hay que lidiar con barras ya que el recinto no pertenece a clubes. Además, el costo de alquiler del estadio es menor al de escenarios clásicos como el Monumental de River, que, encima, está apuntado por los vecinos de la zona debido a los ruidos y problemas que genera cada recital.

Y más allá de la preferencia de Grinbank, los propios Stones habrían quedado muy contentos con las instalaciones y el sonido del recinto platense en su paso por el Estadio en febrero de 2016.

La llegada de los Stones a La Plata quedaría pautada para algún momento de 2019, año en que la banda aprovecharía para “cruzar el charco” y llegar al Nuevo Continente.

Sería la quinta visita de la banda al país, luego de pasar por River en 1995 (un recital multitudinario al borde de la histeria), 1998, 2006 y 2016. En esas oportunidades brindaron un total de 15 shows, siempre, claro, a estadio lleno: por algo dicen que este es el país más “stone” del mundo, motivo por el cual los liderados por Jagger no dudan en seguir regresando.

¿Más shows de Roger Waters?

Mientras se negocia la llegada de los Rolling Stones para 2019, la grilla de 2018 del Estadio Único podría sumar nuevas funciones internacionales a su cartelera: el 6 de noviembre el recinto de 25 y 32 se presentará Roger Waters, fecha que fue anunciada en diciembre del año pasado y que ya se encuentra agotada, pero al parecer próximamente se anunciaría una nueva fecha del ex Pink Floyd. Incluso, serían tres los shows que Waters realizaría en el Estadio, según su contrato, y podrían ser hasta cuatro.

Waters llegará en noviembre en el marco de su “Us + Them Tour”, donde repasa grandes clásicos de Pink Floyd y las canciones de su nuevo disco, “Is This the Life We Really Want?”, el primer trabajo en 25 años.